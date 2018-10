Elle sera la plus haute tour résidentielle de Montréal: Victoria sur le Parc comptera 58 étages

Guillaume Picard 05-10-2018 | 13h13

MONTRÉAL - Victoria sur le Parc, la plus haute tour résidentielle jamais construite à Montréal, comptera 58 étages et s'élèvera à 200 mètres dans le ciel montréalais.

Dessinée par les firmes Béique Legault Thuot architectes et IBI, elle sera érigée à deux pas de la Tour de la Bourse et du square Victoria, dans le Quartier international, et sera voisine du futur siège social de la Banque Nationale.

Le promoteur Broccolini a dévoilé vendredi les détails du projet alors qu'il prépare l'ouverture du bureau des ventes, prévue le 20 octobre prochain, sur le site qu'il a acquis en début d'année.

Les travaux devraient se mettre en branle à l'été 2019 et se poursuivre jusqu'en 2023.

Les unités d'une à deux chambres (480 à 880 pieds carrés) disposant de plafonds de neuf pieds seront situées aux étages 10 à 50, alors que les unités de type penthouses (1200 à 5200 pieds carrés) se retrouveront aux étages 51 à 57, avec des plafonds de 10 à 12 pieds.

Les prix démarreront à 439 000 $ pour les condos d'une chambre et ils seront de 685 000 $ et plus pour les unités de deux chambres. Les prix des penthouses n'ont pas été dévoilés.

Parmi les commodités de Victoria sur le Parc, citons ici un lobby de 3200 pieds carrés avec une façade à caractère historique, un salon des copropriétaires de 2000 pieds carrés, une salle d'exercice, une salle de yoga et de méditation, une piscine intérieure, des saunas et un bain vapeur.

Un toit-terrasse comprendra une piscine à débordement, une zone de BBQ et un aménagement paysager végétal.

Parlant de verdure, un parc de 45 000 pieds carrés sera situé entre Victoria sur le Parc et le nouveau siège social de la Banque Nationale, reliant ainsi les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest. Il sera conçu par l'architecte paysagiste Claude Cormier.

Un service de concierge sera de plus offert jour et nuit, sept jours sur sept.

Quant aux 10 premiers étages de l'adresse 700, rue Saint-Jacques, ils comprendront des commerces de proximité et des espaces de bureaux.

Accès au Montréal souterrain

En plus de sa situation géographique enviable, Victoria sur le Parc disposera d'un passage menant directement au Montréal souterrain, à la station de métro square Victoria et à la future station du Réseau express métropolitain (REM).

Soulignons que Broccolini construit en ce moment, juste à côté de Victoria sur le Parc, le projet immobilier 628 Saint-Jacques. L'entreprise basée à Kirkland, dans l'ouest de l'île de Montréal, a aussi réalisé le projet signature L'Avenue à côté du Centre Bell.