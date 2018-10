Immobilier: les premières images du Quartier des lumières

Guillaume Picard 04-10-2018 | 17h16

MONTRÉAL - Le Groupe Mach vient de dévoiler les premières images du vaste village urbain qu'il érigera autour de la tour de Radio-Canada, qu'il a acquise en novembre 2016.

Le Quartier des lumières viendra transformer le vaste site, occupé pour l'heure par des cases de stationnement, entre le boulevard René-Lévesque Est, l'avenue Viger Est et la rue Wolfe.

La construction d'une quinzaine de nouveaux édifices aux hauteurs variées se mettra en branle en 2020 et, à terme, ce sont 4,5 millions de pieds carrés qui seront aménagés pour des espaces à bureaux et commerciaux, de l'institutionnel ainsi que du résidentiel.

La tour brune de Radio-Canada sera transformée en hôtel dans les étages supérieurs et regroupera aussi des bureaux.

Une galerie marchande sera quant à elle «baignée de lumière» grâce à un atrium en verre, et l'on retrouvera sur une nouvelle trame de rues comprenant des cafés, des restaurants et des lieux de divertissement.

Des espaces verts et des places publiques viendront agrémenter les lieux pour les résidents et les travailleurs, en plus d'une clinique et d'un centre communautaire et culturel.

Il est même question de la présence d'un pôle du savoir et d'une école.

Selon le Groupe Mach, le Quartier des lumières «deviendra un prolongement naturel du centre-ville de Montréal» et il servira de bougie d'allumage pour redynamiser le secteur, où l'on attend aussi le réaménagement des installations de Molson et où il a déjà été question du possible recouvrement de l'autoroute Ville-Marie (A-720).

Rappelons que la construction des nouvelles installations de Radio-Canada va bon train à l'est du site, soit au coin de l'avenue Papineau et du boulevard René-Lévesque Est.