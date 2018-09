Solstice Montréal: une nouvelle tour voisine du Centre Bell

Guillaume Picard, Guillaume Picard 28-09-2018 | 12h14

La station-service Esso voisine du Centre Bell va disparaître pour faire place à une nouvelle tour, baptisée Solstice Montréal, a appris l'Agence QMI.

La densification de ce secteur du centre-ville se poursuivra ainsi avec cet immeuble de 44 étages, haut de 147,5 mètres, qui doit être livré en 2021.

Les travaux se mettront en branle le printemps prochain. Solstice Montréal s'ajoutera aux trois tours des Canadiens, ainsi qu'à L'Avenue, aux deux Roccabella et il sera juste à côté d'un autre projet en préparation, Centracondos.

Solstice Montréal comptera 330 unités. Les plans proposés varieront du studio exécutif (377 pieds carrés) aux unités d'une, deux et trois chambres (de 507 à 1741 pieds carrés), sans compter des penthouses (3280 pieds carrés) au sommet de la tour conçue par la firme NEUF Architectes.

«Grâce à une astuce architecturale, on a pu créer six unités de coin, au lieu de quatre, et on a voulu que les espaces de vie soient près des fenêtres, qui seront mur à mur. On voulait que ce soit très lumineux, optimisé et aéré», a dit Patrick Moreau, directeur des ventes de Solstice Montréal.

«Les gens d'affaires vont pouvoir acquérir un studio et auront accès à une salle où ils pourront faire des présentations multimédias complètes. Ils pourront même opter pour une solution clé en main pour ce qui est des meubles, conçus par la firme californienne Restoration Hardware», a ajouté M. Moreau.

Parmi les commodités, soulignons ici une piscine intérieure, une piscine extérieure dotée d'un spa thermal, des salles d'exercice et de yoga, un centre d'affaires et un salon des propriétaires. Les occupants pourront aussi avoir un cellier privé avec un accès à une salle de dégustation.

À cela s'ajoutera un lien piétonnier de type «highline» à la new-yorkaise permettant de relier l'avenue des Canadiens-de-Montréal et la rue Overdale, non loin de la station de métro Lucien-L'Allier.

«Tout le monde pourra profiter de ce lien est-ouest, qui comprendra des colonnades architecturales qui vont donner un côté très théâtral à ce lieu», a indiqué M. Moreau.

Le promoteur Consortium QMD-Ménard promet des aires communes misant sur des matériaux bruts et luxueux - on parle ici de chêne, de pierres de Montréal et de cuivre - pour donner un caractère d'hôtel boutique aux différents espaces.

Il y aura par ailleurs cinq étages en souterrain pour garer les véhicules et des bornes pour les voitures électriques seront disponibles. Le basilaire comprendra un espace commercial de 5000 pieds carrés.

La prévente des condos s'amorcera cet automne.

