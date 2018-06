Rénovation de condo et maison en rangée: les choses à savoir

Publireportage / Sara Belaid 11-06-2018 | 04h00

Vous avez décidé de rénover votre condo ou votre maison en rangée? Avant d'entreprendre toute forme de rénovation domiciliaire, il est important de vous informer sur toutes les modalités nécessaires à ce type de projet. Coup d’œil sur les choses à savoir.

Selon l’ampleur des travaux que vous comptez effectuer, vous devrez faire appel à un entrepreneur qui vous aidera dans la planification de vos travaux de rénovation. Veillez également à vous assurer que le projet se conforme autant aux règles établies par votre association syndicale, qu’aux règlements mis en place par la municipalité.

Planifier son projet

Avant de demander les autorisations nécessaires pour votre projet de rénovation, vous devez avoir une idée précise des travaux à réaliser. Pour cette raison, veillez à bien détailler votre budget et vos plans de rénovation.

Renseignez-vous sur les heures de travail possibles pour les ouvriers car de nombreuses maisons en rangée et condos disposent de règlements précis sur les heures pendant lesquelles les travaux peuvent se faire. Cette information vous sera particulièrement utile si vous faites appel à un entrepreneur car elle vous permettra d'avoir une idée plus précise de la durée de votre projet.

Dans le cas de rénovation d’un condo situé aux étages supérieurs, il est fortement conseillé de réserver un ascenseur pour transporter l’équipement et les matériaux de construction. Grâce à cette démarche anticipée, vous gagnerez en temps et en argent.

Ayez toujours en tête que les copropriétés sont assujetties à de multiples restrictions. Même si votre projet de rénovation a été approuvé, vous pourriez rencontrer des surprises avec d’autres règles concernant l'entrée du bâtiment ou le stockage des matériaux. Alors ne négligez pas votre travail de recherche et de planification.

Rénover en copropriété

Vivre en copropriété est synonyme de vivre chacun chez soi, ensemble. Alors, avant d’entreprendre des travaux de rénovation, ne perdez pas de vue que vous partagez une structure commune. À l’exception des travaux basiques de décoration à l’intérieur votre condo, des autorisations seront nécessaires pour tout projet de rénovation résidentiel.

• Des vérifications préalables doivent être effectuées pour s’assurer que les travaux n’entreront pas en contact avec la partie commune;

• Il serait intéressant de consulter sa déclaration de copropriété ou sa convention d’indivision afin de s’assurer des documents et renseignements à fournir au conseil d'administration, comme les plans du projet, la durée des travaux et les horaires d’exécution. Notez par exemple que l’installation de panneaux protecteurs dans l'ascenseur pourrait être exigée à vos frais;

• Après quoi, il faudra demander l’accord à votre syndicat de copropriété. Dans le cas d’une propriété indivise, l’autorisation devra être accordée par les autres propriétaires.

Permis de construire pour les travaux de rénovation

L’un des principaux objectifs d’un permis de construction est de veiller à ce que votre projet de rénovation réponde aux normes minimales du Code du bâtiment pour votre sécurité et celle de vos voisins. Pour cette raison, il vous sera nécessaire de constituer un dossier décrivant le projet afin que la municipalité vous délivre un permis de construire pour exécuter vos travaux en toute légalité.

Le coût d’un permis de rénovation dépendra de la ville où vous êtes situé et de l’ampleur des travaux que vous comptez effectuer. Pour vous donner une idée, le prix d’un permis de rénovation dans l’arrondissement d’Outremont est de 9,80$ par tranche de 1000$ de travaux, pour un coût minimum de 140$ (tarification 2018).

Les autorités sont très strictes à ce sujet, alors prenez soin de faire toutes les démarches nécessaires. À titre indicatif, les amendes pour des rénovations résidentielles réalisées sans permis vont de 350$ à 4 000$.

Trouver un entrepreneur certifié

Il est important de faire appel à des entrepreneurs certifiés, surtout lorsque vient le temps de rénover des parties communes. En fait, pour certaines sections, notamment celles situées à l’extérieur du condo, il faut engager des entrepreneurs ayant la certification CCQ. Trouver un bon entrepreneur peut donc s’avérer compliqué. Créée dans le but d’aider les propriétaires, la plateforme SoumissionRenovation.ca compte plus de 6000 entrepreneurs dans son réseau. En seulement quelques clics, il est possible d’être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés.

Récapitulatif des démarches

• Selon l’ampleur des travaux, faire appel à un entrepreneur certifié pour planifier son projet de rénovation;

• Constituer un dossier avec les plans et devis ainsi que toutes les informations nécessaires à la description du projet;

• Consulter sa déclaration de copropriété ou sa convention d’indivision et préparer les documents à présenter au syndicat de copropriété;

• Demander l’accord du syndicat ou des autres propriétaires en cas de propriété indivise;

• Effectuer une demande auprès de la municipalité pour obtenir un permis de construire pour réaliser les travaux de rénovation.