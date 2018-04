Demeures de rêve : la nature à deux pas de chez soi pour 2 295 000 $

Guillaume Picard 05-04-2018 | 15h30

L'Île-des-Soeurs est en vedette cette semaine grâce à cette superbe maison de trois étages qui est à vendre pour 2 295 000 $.

Située près du golf et du Domaine Saint-Paul, le seul boisé qui a été préservé par l'important développement immobilier des dernières années sur l'île, la propriété compte neuf pièces, dont cinq chambres, deux salles de bain et une salle d'eau.

Construite en 2005, la maison est installée sur un terrain de 5200 pieds carrés. Elle est pourvue d'un garage double situé au sous-sol et d'une cour pouvant accueillir deux autres véhicules, d'un foyer au gaz et d'un foyer au bois, d'une piscine creusée ainsi que d'une très grande salle familiale au troisième et dernier étage.

La décoration ne sera pas nécessairement au goût de tous, mais une personne avisée sait que l'on peut changer le tout avec un coup de pinceau et d'autres meubles. On peut ainsi métamorphoser son nouveau milieu de vie assez facilement.

Ce sont les courtiers immobiliers Carl-Rémillard Fontaine et Sonia Lavoie de l'agence Profusion Immobilier inc. qui sont responsables de trouver de nouveaux occupants pour cette propriété.

On aime

La grande salle familiale au troisième étage

Tous les finis et les moulures raffinées

La luminosité ambiante

On aime moins

La cour arrière qui, malgré sa beauté, est très petite

La cuisine très classique