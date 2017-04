Immobilier à Montréal: le mois de mars le plus actif depuis 2012

06-04-2017 | 15h32

Même si le printemps tarde à se montrer le bout du nez, les acheteurs de maisons ont été actifs le mois dernier.

La revente de maisons dans le Grand Montréal vient de connaître son mois de mars le plus actif depuis 2012.

Au total, 5159 transactions résidentielles ont été réalisées le mois dernier par le biais du réseau Centris, selon les données de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM).

On note des hausses de vente dans tous les secteurs du Grand Montréal, mais c'est à Vaudreuil-Soulanges (+16 %) et sur la Rive-Nord (+15 %) que le phénomène est le plus marqué.

«Certains premiers acheteurs ont quelque peu devancé leur achat avant l'augmentation des primes d'assurance prêt hypothécaire le 17 mars», croit Daniel Dagenais, président du conseil d'administration de la CIGM.

Comme en janvier et en février, les ventes de copropriétés (condos) mènent le bal en mars avec une hausse de 15 % des transactions sur un an. L'augmentation a été de 9 % pour les maisons unifamiliales, tandis que les ventes de plex ont fléchi de 3 % en mars.

Le nombre de propriétés inscrites sur le réseau Centris était en baisse de 14 % en mars pour atteindre 30 285, ce qui confirme la présence d'un marché favorable aux vendeurs à Montréal.

Quant aux prix, ils demeurent à la hausse pour les unifamiliales et les condos, tandis que le prix médian des plex s'est légèrement replié sur un an.