Achat de maison: le confiance de l'expérience

Normand Rhéaume 04-04-2017 | 09h59

Un sondage réalisé pour la Banque Scotia indique que 75 % des propriétaires du Québec ont confiance en leur capacité de magasiner une deuxième maison en raison de l'expérience qu'ils ont acquise lors de la première transaction.

«Les acheteurs qui sont déjà passés par ce processus ont l'avantage de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour eux», a déclaré Carole Chapdeleine, première vice-présidente, région du Québec et de l'est de l'Ontario, à la Banque Scotia.

Selon le sondage, le taux hypothécaire (85 %) est le principal facteur considéré par les Québécois qui prévoient acheter une nouvelle maison au cours des 12 prochains mois.

Les autres facteurs importants pris en compte par ces acheteurs potentiels sont la durée du prêt hypothécaire (54 %), la flexibilité des versements (34 %) et les conseils d'un expert (17 %).

Les résultats du sondage montrent que les milléniaux (18 à 34 ans) et les personnes à faible revenu sont ceux qui comprennent le moins le processus de crédit hypothécaire.

Parmi les groupes d'âge, ce sont les milléniaux qui sont les plus susceptibles d'envisager l'achat d'une nouvelle maison dans les 12 prochains mois.

Le sondage indique aussi que les «bébés-boomers» (55 ans et plus) sont les plus enclins à rénover.