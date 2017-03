Mise en vente de la phase 2 du projet YUL Condominiums

23-03-2017 | 11h12

Groupe Brivia et Groupe Tianco, les promoteurs du projet immobilier YUL Condominiums, au centre-ville de Montréal, viennent d'amorcer la vente des unités de la phase 2.

La construction d'une deuxième tour de 38 étages, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, se mettra en branle cet automne, en vue d'une livraison en 2020.

L'aménagement de la première structure, qui comptera elle aussi 38 étages, va bon train au coin de la rue Mackay. Les premiers occupants aménageront dès le mois de juin, a-t-on souligné par communiqué.

Le projet comprend également 17 maisons de ville, qui seront situées derrière les tours jumelles, sur l'avenue Overdale.

À terme, YUL Condominiums ajoutera quelque 800 unités de copropriété dans le secteur du Centre Bell, où l'activité ne dérougit pas depuis quelques années.

Des studios ainsi que des condos comportant trois, quatre et cinq pièces, de même que des penthouses, sont proposés aux acheteurs de YUL Condominiums.



La construction de la phase 1 du projet YUL Condominiums est en cours sur le boulevard René-Lévesque Ouest, au coin de la rue Mackay. Photo Facebook

«Projet à grand déploiement architectural, YUL s'inscrit dans une vision d'avenir pour le centre-ville de Montréal. Il permettra de faire rayonner la métropole sur la scène internationale grâce à son style, à son élégance et à son caractère luxueux. La construction de la deuxième tour en blocs décalés contribuera à positionner YUL comme l'une des principales adresses de prestige à Montréal», a dit Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia et de YUL Condominiums.



«Nous sommes très fiers de pouvoir démarrer si rapidement la vente de la phase 2 de YUL Condominiums. Il s'agit d'un projet important pour l'expansion internationale de notre société mère Gansu Tianqing Real Estate Group, fondée par M. Qing Han, un président visionnaire», a ajouté Steve Di Fruscia, président du Groupe Tianco.