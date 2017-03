Kelly Clarkson demande 8,5 M$ US pour son château

14-03-2017 | 15h30

La chanteuse américaine Kelly Clarkson met en vente son immense maison de Hendersonville, au Tennessee, a rapporté le site spécialisé Zillow.

L'artiste de 34 ans et son mari des quatre dernières années, Brandon Blackstock, demandent 8,5 millions $ US dans le cadre de cette vente.

La maison de trois étages, qui compte plus de 20 000 pieds carrés de surface habitable, dispose de sept chambres, huit salles de bain et trois salles d'eau. Elle est munie d'un foyer, d'une salle de cinéma, d'un bar western et d'une piscine format géant.

Notons que la propriété a été construite en 2007 sur un terrain de six acres entièrement clôturée, lequel est situé sur le bord de la rivière Cumberland.

Sur la fiche d'inscription, le courtier immobilier Jack Miller de l'agence The Parks Group ne fait même pas de cachette et précise l'identité de l'actuelle propriétaire.

Il est même possible de faire un tour du propriétaire en cliquant ICI.



Rappelons que Kelly Clarkson a remporté la toute première édition de l'émission musicale American Idol, en 2002.