Kim Kardashian: et si sa maison était trop grande?

12-03-2017 | 14h39

Kanye West aurait déjà commencé à installer des meubles dans la maison que le couple a acheté en 2013 à Hollywood, mais Kim Kardashian serait en proie au doute.

La star de télé-réalité et son mari apportent les touches finales à leur demeure de Bel-Air, acquise en 2013 pour 20 millions de dollars (19 millions d'euros), mais elle n'est pas sûre de vouloir y vivre à plein temps.

«Kim ne se sent pas à l'aise dans cette nouvelle maison parce qu'elle est trop grande, assure un proche au magazine britannique Star, parlant de la maison de 1860 mètres carré. Elle est tellement vaste, et elle va coûter une fortune, rien que pour la sécurité. Kanye a déjà commencé à y emmener des meubles. Kim est bloquée, parce que c'est elle qui a voulu avoir cette maison.»

Les réserves de la starlette découleraient de sa traumatisante excursion parisienne, au cours de laquelle elle a été cambriolée et séquestrée par des voleurs à main armée, lors de la Semaine de la Mode, en octobre 2016. Les voleurs ont attaché et bâillonné la star de 36 ans avant de s'enfuir avec des millions de dollars de butin en bijoux.

Mais des sources assurent que la demeure du couple n'a rien de comparable à celle de leurs amis Beyoncé et Jay Z. Le couple de musiciens qui attend des jumeaux d'ici quelques mois serait prêt à acheter la maison de l'héritière Petra Stunt: une propriété de 5300 mètres carrés, mise sur le marché pour 150 millions de dollars (142 millions d'euros).

«Beyoncé et Jay Z cherchent un endroit où s'installer pour les 10 ans à venir, et la maison de Petra semble bien leur plaire, assure la source. Ils savent qu'avec la famille qui s'agrandit, il est temps de sérieusement s'implanter, et avoir une maison qui en impose à Hollywood, c'est au sommet de leur liste.»