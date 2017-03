Viola Davis vend à perte en Californie

09-03-2017 | 16h55

Viola Davis, qui vient de remporter un Oscar, a vendu à perte sa maison de San Fernando Valley, en Californie, a rapporté Variety.

La talentueuse actrice récompensée pour son rôle dans le film Fences, de Denzel Washington, a obtenu 1,15 million $ US pour cette propriété située dans un quartier relativement modeste pour une vedette de son calibre.

Elle l'avait payée 1,17 million $ US 11 ans auparavant, ce qui se traduit donc par un léger manque à gagner.

Mme Davis, qui est la vedette de la série à succès How to get away with murder, rebaptisée récemment Murder, a acquis l'an dernier une maison de 5,7 millions $ US à Toluca Lake. Voilà qui correspond davantage à son rang de vedette en pleine ascension à Hollywood.