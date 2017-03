Bromont: le charme de la campagne pour 1,3 million $

07-03-2017 | 11h17

Une charmante maison de 17 pièces située à Bromont, en Montérégie, est en vente pour 1,3 million $.

Mettant en vedette la chaleur et l'authenticité du bois, la demeure comprend trois chambres, deux salles de bain et une salle d'eau.

Construite en 2006 dans le Domaine Vallée des sources, la maison est installée sur un terrain de cinq acres longeant une rivière. Elle offre même une vue sur SkiBromont.

On aime son toit cathédral dans l'immense pièce commune, où l'on retrouve un gigantesque foyer au gaz qui donne beaucoup d'amplitude. Les poutres apparentes donnent aussi beaucoup de caractère à la salle familiale. Et que dire de la cuisine, qui est vraiment authentique avec beaucoup de fenêtres et une banquette qui permet d'admirer la rivière.

La maison dispose par ailleurs d'un garage double.

Ce sont les courtières immobilières Marie-Piers Barsalou et Johanne Meunier de Sotheby's International Realty Québec qui s'occupent de cette vente. La fiche d'inscription se trouve ICI.