Un record pour l'agence Engel & Völkers à Outremont

Guillaume Picard 01-03-2017 | 14h07

La plus importante transaction immobilière de l'histoire de l'arrondissement d'Outremont, à Montréal, est l'œuvre de deux courtières de l'équipe Engel & Völkers, Yslane M'Sahi et Anouk Doktorczyk, qui ont réussi à vendre à un investisseur étranger un multiplex de 11 logements au prix de 6 550 000 $.

L'immeuble de trois étages est situé sur l'avenue Laurier Ouest. Ses 11 logements sont particulièrement vastes, de 1200 à 1600 pieds carrés.

La Ville de Montréal évaluait l'immeuble en 2015 à 6 036 000 $.

Selon la fiche d'inscription, ses revenus nets d'exploitation s'élèvent à plus de 300 000 $ par année, et l'on précise qu'il y a un «potentiel important d'augmentation des loyers».

Les étrangers s'emballent pour Montréal

Selon Patrice Groleau, propriétaire de la bannière Engel & Völkers au Québec, il y a en un engouement réel de la part d'étrangers, notamment Chinois, pour le marché de luxe à Montréal.

«Il y a beaucoup de demandes en ce moment pour les propriétés haut de gamme de la part d'étrangers. Il y a plus de demandeurs que de vendeurs. Les Chinois, par exemple, ne sont pas ici pour spéculer, la plupart veulent immigrer ou envoyer un enfant étudier ici. Leur objectif, c'est aussi de sortir de l'argent de Chine pour l'immobiliser au Canada au cas où leur gouvernement deviendrait plus strict. C'est le nouveau Canadian Dream», a-t-il relaté, en précisant qu'à Kirkland, pour illustrer son propos, la moitié des transactions récentes au-dessus de 1 million $ ont impliqué des Chinois.

Patrice Groleau est associé à la bannière internationale Engel & Völkers depuis deux ans. «Nous sommes en pleine croissance, nous avons ouvert plusieurs bureaux en ciblant le marché haut de gamme», a-t-il dit.

Selon lui, Montréal peut tirer son épingle du jeu avec son marché plus équilibré que ceux de Vancouver et de Toronto.

«Depuis que Vancouver à une taxe sur l'investissement immobilier et que Toronto y songe aussi, ça a refroidi beaucoup d'acheteurs étrangers. Et il y a les vols directs maintenant entre Montréal et la Chine», a-t-il indiqué.