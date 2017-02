1,4 million $: condo neuf au 29e étage du projet Icône

/ Photo Royal LePage Altitude et Re/Max Haute Performance inc,

Située au 29e étage, cette unité de 1380 pieds carrés comprend sept pièces, dont trois chambres et deux salles de bain. Elle vient avec deux stationnements, en plus de donner accès à la piscine intérieure, au gym, au spa extérieur, au sauna, à la salle de yoga et même à un terrain de tennis extérieur.