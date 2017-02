Les Éboulements: vue imprenable sur le fleuve

20-02-2017 | 04h00

Une propriété abondamment fenêtrée est en vente dans la municipalité Les Éboulements, dans Charlevoix, avec en prime un paysage de carte postale à l'année, le fleuve Saint-Laurent, L'Isle-aux-Coudres et les montagnes environnantes s'offrant dans toute leur splendeur pour les occupants de cette maison en vente pour 1 650 000 $ (le prix vient d'être révisé).

La demeure construite en 2012 sur un terrain de 345 000 pieds carrés compte 16 pièces, dont quatre chambres, deux salles de bain et une salle d'eau. Sa superficie habitable est de près de 4900 pieds carrés.

Elle est dotée d'un garage double, d'un foyer au gaz, d'un spa, d'une cuisine extérieure et d'une climatisation centrale.

En plus de tous les attraits de la maison, ses futurs propriétaires seront enchantés de profiter des municipalités de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie, situées non loin, ainsi que du centre de ski Le Massif de Charlevoix ou encore du Casino de Charlevoix.

Les taxes municipales et scolaires s'élèvent respectivement à 8267 $ et à 3348 $.

Le courtier immobilier Martin Dostie de Sotheby's International Realty Québec s'occupe de cette vente. La fiche d'inscription se trouve ICI.