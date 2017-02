Une visite du «plus petit appartement d'Amérique»

17-02-2017 | 09h22

On le sait, se loger dans les grandes villes est parfois un parcours du combattant. Luke Clark Tyler semble avoir trouvé la solution en louant depuis 5 ans à New York le plus petit appartement d’Amérique au prix d’une bouchée de pain.

7 m², c’est la taille de son appartement. Si vous pensiez que Luke doit être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine dans son minuscule studio, vous faites fausse route. Ce designer pigiste a pensé à tout pour aménager parfaitement cette petite surface qui fait à la fois bureau et espace de vie.

Chaque cm² à été pleinement optimisé grâce aux talents de Luke. Au centre de la pièce, un canapé (trois places!) occupe la place principale. Canapé qui se transformera en lit (double!) à la nuit tombée. Mais attention, on ne parle pas d’un vulgaire clic-clac mais bien d’un vrai lit tout confort qu’on rabat contre le mur et qui se transforme en dossier du canapé. Malin.

On trouve aussi un bureau en face duquel un grand miroir trône. Luke explique que la glace permet de donner une impression de grandeur à la pièce. Et pour toutes ses affaires, le designer a conçu un placard encastré avec une multitude de rangements. Le petit plus, c’est la salle de bain commune qui se trouve juste en face de sa porte d’entrée.

Luke Clark Tyler ne se plaint pas de son appartement de poupée car il reconnait s’être adapté très facilement à son logement, connu comme le «plus petit appartement d'Amérique». Plus question de râler sur la taille de votre appartement, un peu d’ingéniosité et le tour est joué.