Région de Montréal: 5 maisons pour les premiers acheteurs

Les premiers acheteurs ont une panoplie de choix dans la grande région de Montréal quand vient le temps d'accéder à la propriété. Bien sûr, on parle ici des banlieues où il est possible de s'installer dans une maison pour moins de 260 000 $.

Voici cinq inscriptions récentes sur le marché de la revente qui sont relativement accessibles pour une jeune famille.

Surtout, ces demeures comprennent plusieurs chambres, de quoi éviter de devoir déménager à court ou à moyen terme en raison d'un manque d'espace.

Bien sûr, certaines d'entre elles ont besoin d'amour, parfois d'un simple coup de pinceau, mais d'autres sont prêtes à habiter.

À vous de juger.

[1] Saint-Constant, Montérégie



[2] Beauharnois (Maple Grove), Montérégie

Description: maison construite en 1987 comprenant quatre chambres et deux salles de bainAttraits et commodités: piscine hors terre, poêle à bois et la gare de train de banlieue de Saint-Constant est à distante raisonnable de marchePrix demandé: 259 000 $La fiche d'inscription se trouve



[3] Pointe-Calumet, Laurentides

Description: maison construite en 1972 comprenant cinq chambres et deux salles de bainAttraits et commodités: garage, foyer et proximité de l'autoroute 30Prix demandé: 249 000 $La fiche d'inscription se trouve



[4] Le Gardeur, Lanaudière

Description: maison construite en 1992 comprenant quatre chambres, une salle de bain et une salle d'eauAttraits et commodités: piscine hors terre et accès facile à l'autoroute 640Prix demandé: 249 500 $La fiche d'inscription se trouve



Description: maison construite en 1974 comprenant quatre chambres, une salle de bain et une salle d'eau

Attraits et commodités: sous-sol entièrement fini, cinq espaces de stationnement et accès rapide à la gare Repentigny du train de banlieue de l'Est

Prix demandé: 259 900 $

La fiche d'inscription se trouve ICI

[5] Sainte-Sophie, Laurentides



Description: maison construite en 1965 comprenant trois chambres (possibilité de cinq) et deux salles de bainAttraits et commodités: style champêtre et cachet, la maison a été rénovéePrix demandé: 239 900 $La fiche d'inscription se trouve