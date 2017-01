Condo en vente pour 316 000 $ au Nordelec (photos)

31-01-2017 | 10h50

Nous faisons un saut au projet immobilier Le Nordelec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, où un condo de 757 pieds carrés vient d'être mis en vente pour 316 553 $.

Dotée de deux chambres et d'une salle de bain, l'unité située au 5e étage donne accès à des aires communes comme une piscine creusée ainsi qu'une terrasse sur le toit, laquelle permet d'admirer Montréal sous toutes ses coutures.

Localisé à proximité du canal Lachine et de son corridor actif propice à la marche, à la course ou au vélo, le condo est toutefois situé loin des services, exception faite du Costco de la rue Bridge et du Marché Atwater, qui sont relativement proches.

La fiche d'inscription se trouve ICI.