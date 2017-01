Pression immobilière: Barcelon interdit les nouveaux hôtels

27-01-2017 | 10h30

La mairie de Barcelone, la deuxième ville d'Espagne, a adopté vendredi un plan d'urbanisme qui interdit l'ouverture de nouveaux hôtels dans le centre saturé de touristes, notamment parce que de nombreux habitants ont dû quitter leur quartier en raison de «la pression immobilière liée au tourisme».

La municipalité catalane dirigée par la maire de gauche Ada Colau a pris cette mesure pour «commencer à réguler le tourisme», a annoncé la responsable du tourisme, Janet Sanz.

Une ville qui attire les touristes, «ce n'est pas un problème tant que cela ne se fait pas au détriment des habitants», a-t-elle dit, mais «il y a déjà trop de gens qui se sont vus expulsés de leur quartier à cause de la pression immobilière liée au tourisme».

Avant de prendre les commandes de cette cité en juin 2015, Ada Colau - du mouvement Barcelone en commun, soutenu par le parti de gauche radicale Podemos - avait été la fondatrice d'une célèbre plateforme luttant contre l'expulsion de particuliers surendettés.

Elle a par ailleurs déjà commencé à lutter, à coups d'amendes, contre la prolifération des meublés touristiques sans licence, proposés par des plateformes comme Airbnb et Homeaway.

Barcelone, qui compte 1,6 million d'habitants, est débordée par l'afflux de touristes du monde entier: elle en a reçu en 2016 une trentaine de millions, selon la municipalité.

Nombreux désagréments

L'activité touristique génère environ 13 % du PIB de la ville, mais concourt aussi à la très forte hausse des loyers, à la saturation des espaces publics, à des nuisances nocturnes subies par ses habitants, etc.

Dans différents quartiers du centre, on compte davantage de visiteurs que de résidents. La moitié de l'offre de logements touristiques se concentre sur 17 % du territoire de Barcelone, selon la mairie.

En 2015, l'attribution de nouvelles licences hôtelières avait d'abord été gelée.

Le nouveau plan, adopté avec le soutien des partis de gauche, interdit l'ouverture de nouveaux logements touristiques (hôtels, pensions, appartements, etc.) dans le centre même quand des établissements y cessent leur activité.

Dans les quartiers bordant le centre, il ne sera pas possible non plus d'ouvrir de nouveaux hôtels, mais ceux qui ferment pourront être remplacés. Dans le reste de Barcelone, la croissance sera limitée à 11 000 nouveaux lits.

Jeudi les associations d'hôteliers, de commerçants et de restaurateurs avaient jugé que la municipalité faisait ainsi «le choix de la paralysie et du déclin».

Un élu municipal conservateur, Jordi Martí, a qualifié ce plan de «mauvais outil» qui «porte préjudice à la ville au présent et peut hypothéquer sérieusement son avenir».