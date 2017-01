La dernière demeure de Picasso vendue à un financier

26-01-2017 | 15h21

La villa du sud de la France dans laquelle Picasso a passé les dernières années de sa vie a été vendue, pour un montant tenu secret, à un financier d'origine sri lankaise, Rayo Withanage, a annoncé jeudi la mairie de Mougins, dans les Alpes maritimes.

Cette propriété en contrebas de la chapelle du 16e siècle Notre-Dame-de-Vie avait été cédée à un entrepreneur néerlandais qui avait eu le coup de coeur pour elle à la fin de 2007. Il l'avait depuis baptisée l'Antre du Minotaure, agrandie et dotée de nombreux aménagements sophistiqués, piscine, ascenseur, climatisation, spa, garages, etc., avant que des difficultés financières ne stoppent les travaux.

«Le nouveau propriétaire compte organiser différentes œuvres caritatives pour la promotion des arts, en collaboration avec des fondations locales et lors de soirées événementielles. Les sommes récoltées seront données à des causes qui prônent le développement durable en collaboration avec la Principauté de Monaco et la ville de Mougins», a précisé la municipalité.

M. Withanage est l'associé majoritaire de la société Scepter Partners. Il a été le fondateur en 2004 avec un prince du riche État pétrolier de Brunei du fonds d'investissement BMB Group.

S'étalant sur trois hectares, l'ancienne propriété de Picasso a une très jolie vue sur la baie de Cannes, mais souffre d'un environnement quelque peu bruyant et d'une servitude pour le passage des promeneurs.

L'habitation principale de plus de 800 mètres carrés, datant du 18e siècle, a été restaurée de fond en comble. Des baies vitrées ont été ajoutées pour faire entrer davantage de lumière.

«De la période Picasso, la seule pièce originale est l'atelier qui porte des traces de taches de peinture laissées par le peintre, mais la propriété ne contient aucune oeuvre», a précisé l'agence immobilière Michaël Zingraf. Ce réseau spécialiste des propriétés de prestige et d'exception avait été approché il y a trois ans pour revendre le bien, qui avait alors été estimé entre 20 et 25 millions d'euros (environ 28 millions $ CAN à 35 millions $ CAN) dans son état de finition inachevé.

Le mandat de vente n'a jamais pu être finalisé, ni aucune visite organisée en raison des démêlés conjugaux et des déboires financiers du propriétaire.

La maison avait été acquise en 1961 par Picasso qui y est mort 12 ans plus tard, le 8 avril 1973. Après sa mort, sa dernière épouse, Jacqueline Roque, a vécu dans la maison jusqu'à son suicide, le 14 octobre 1986. C'est sa fille, Catherine Hutin-Blay, née d'un premier mariage, qui avait hérité de la demeure puis l'avait vendue pour plus de 10 millions d'euros (environ 14 millions $ CAN).

Avant Pablo Picasso, cette maison a appartenu à la famille Guiness. Winston Churchill y a séjourné régulièrement pendant ses vacances d'été durant lesquelles il a peint un certain nombre de tableaux.