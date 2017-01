Habitation: peu de préoccupations à Montréal, selon la SCHL

Normand Rhéaume 26-01-2017 | 15h02

Il y a des «signes modérés de conditions problématiques» dans les marchés de l'habitation des régions de Montréal, tandis que la situation est plus préoccupante à Québec, selon le rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) portant sur le troisième trimestre de 2016.

«Notre analyse détectait encore des signes modérés de surévaluation sur le marché de Montréal. Ainsi, les prix des habitations demeuraient supérieurs aux niveaux dictés par les facteurs économiques et démographiques fondamentaux», a déclaré David A l'Heureux, chef analyste à la SCHL, jeudi.

Au troisième trimestre de 2016, signale-t-on, le prix Centris moyen des habitations existantes a augmenté de 2,6 % sur un an, comparativement à 2,2 % au trimestre précédent et à 1,8 % au premier trimestre.

L'augmentation du rythme de croissance des prix des maisons unifamiliales est constatée autant sur l'île de Montréal qu'en banlieue.

Les stocks de copropriétés invendues et en construction diminuent dans la plupart des secteurs de la région métropolitaine de recensement de Montréal, mais l'activité demeure soutenue dans le centre-ville de Montréal.

Au mois de septembre, plus de 4200 copropriétés en construction ont été dénombrées au centre-ville de Montréal, ce qui constitue un sommet.

Feux rouges à Québec

D'autre part, dans le marché de l'habitation de la région de Québec, la SCHL estime qu'il y a des signes élevés de surévaluation.

«Ainsi, les prix des logements sont supérieurs aux niveaux dictés par les facteurs économiques et démographiques fondamentaux. Par ailleurs, nous surveillons l'émergence potentielle de signes de construction excessive, car le nombre de logements locatifs traditionnels en construction dans la région est demeuré élevé en 2016», a expliqué Élisabeth Koulouris, chef analyste à la SCHL.

En 2016, 2483 logements locatifs traditionnels ont été mis en chantier dans la région de Québec, soit un plus que les 2447 dénombrés en 2015.

Or, souligne-t-on, la moyenne annuelle a été d'environ 1300 au cours des 10 dernières années.

Dans l'ensemble du Canada, la croissance des prix des logements demeure élevée.

«À la fin du troisième trimestre de 2016, les prix des habitations au Canada enregistraient une hausse de 7 % en glissement annuel, après correction de l'inflation. Si l'Ontario avait été exclu du calcul, les prix des habitations seraient restés stationnaires au troisième trimestre», a rapporté la SCHL.

Les conditions problématiques les plus courantes demeurent la surévaluation et la construction excessive.

«L'accélération des prix observée à Vancouver, à Victoria, à Toronto et à Hamilton indique que la croissance des prix des habitations pourrait être alimentée par la spéculation, car son rythme est plus rapide que celui pouvant être soutenu par des facteurs économiques fondamentaux comme la migration, l'emploi et le revenu. Pour cette raison, les acheteurs devraient veiller à ce que le logement choisi corresponde à leurs besoins, tout en tenant compte des perspectives à long terme sur le marché», a affirmé Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.