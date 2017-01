Maison à revenu au look industriel près de la rue Masson

26-01-2017 | 13h15

Dotée de trois chambres et deux salles de bain sur deux étages, elle dispose aussi d'un loyer de deux chambres et d'une salle de bain au rez-de-chaussée, lequel rapporte 1500 $ par mois. Idéal, selon la courtière immobilière, pour avoir un revenu d'appoint ou loger ses parents vieillissants.En plus d'une place de stationnement, la demeure, qui est enregistrée comme un duplex auprès de la Ville de Montréal, est dotée d'un spa.La demeure construite en 2012, qui est en vente depuis un moment, vient de voir son prix revu à la baisse à 995 000 $.La courtière immobilière Nathalie Morin de Via Capitale du Mont-Royal est responsable de ce dossier de vente. La fiche d'inscription se trouve