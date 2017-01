Village gai: un édifice mixte de 9 étages projeté près de TVA

25-01-2017 | 12h59

Le village gai de Montréal perdra l'un de ses édifices emblématiques, le Complexe Bourdon où logeait jusqu'en 2014 le restaurant Club Sandwich, rue Sainte-Catherine, en face des installations de TVA.

MSC Investissements Canada inc. souhaite construire un édifice mixte de neuf étages sur ce site, lequel s'élèverait jusqu'à 35 mètres alors que le zonage du secteur fixe le maximum de hauteur à 16 mètres.

Le changement de zonage permettrait par ailleurs de reconnaître le bâtiment de TVA, qui jouit d'un droit acquis. Plusieurs autres structures comptent entre 4 et 12 étages dans cette zone du centre-ville pourvue de deux stations de métro.

Une consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est prévue, ainsi qu'une soirée d'information qui aura lieu le 9 février prochain, à compter de 19 h, au Centre Saint-Pierre.

Le rez-de-chaussée de l'édifice projeté compterait des commerces de proximité et il serait possible d'installer des espaces à bureaux afin de loger le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal, puis aux étages supérieurs, 95 logements. Il y aurait 72 cases de stationnement en sous-terrain.

Rappelons que l'îlot visé par ce projet immobilier est constitué par les rues Sainte-Catherien Est, De Champlain, Gareau et Alexandre-DeSève. Le parc Charles-S.-Campbell est situé tout juste au sud du bâtiment actuel, inoccupé depuis une décennie, qui serait démoli pour faire place au nouveau complexe.