Les 5 maisons les moins chères de l'île de Montréal

25-01-2017 | 10h21

Il est souvent question des propriétés les plus luxueuses et les plus chères dans notre section Immobilier, car il n'est pas interdit de rêver.

Comme de plus en plus de jeunes n'arrivent pas à accéder à la propriété, notamment en raison de la hausse vertigineuse des propriétés ces deux dernières décennies dans la région de Montréal, couplé aux nouvelles règles hypothécaires imposées d'un océan à l'autre par Ottawa, il est intéressant de tenter de dénicher quelques aubaines ici et là.

Voici donc les cinq maisons les moins chères à vendre depuis le 1er janvier sur l'île de Montréal. Certaines de ces demeures, faut-il le souligner, peuvent avoir besoin d'amour - lire ici quelques travaux -, mais il s'agit bien des inscriptions récentes les moins dispendieuses sur le marché de la revente.

122 000 $ - Pierrefonds-Roxboro



Photo Re/Max Cadibec inc.

Une chambre et une salle de bain

Construite en 1950

Fiche d'inscription ICI

149 000 $ - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles



Photo Re/Max Platine

Deux chambres et une salle de bain

Construite en 1950

Fiche d'inscription ICI

165 000 $ - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles



Photo Via Capitale Accès

Deux chambres et une salle de bain

Construite en 1949

Fiche d'inscription ICI

199 000 $ - Pierrefonds-Roxboro



Photo Re/Max Invest. inc.

Deux chambres, une salle de bain et une salle d'eau

Construite en 1996

Fiche d'inscription ICI

199 000 $ - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve



Photo Re/Max Ambiance inc.

Deux chambres et une salle de bain

Construite en 1947

Fiche d'inscription ICI