Le Groupe Germain Hôtels ouvrira un nouvel hôtel au Dix30

Guillaume Picard 24-01-2017 | 10h18

Le Groupe Germain Hôtels ouvrira un nouvel hôtel au Quartier Dix30 où il exploitera à compter de 2018 un établissement quatre étoiles de sa nouvelle bannière Alt+.

Il sera localisé dans l'édifice de 16 étages qui est en construction en ce moment au Square du Quartier Dix30, à proximité de l'autoroute 10, et pour lequel les promoteurs visent l'obtention de la certification LEED Noyau et Enveloppe.

L'immeuble à vocation mixte comptera des espaces de bureaux de classe A aux étages 2 à 6, soit sur 107 000 pieds carrés.

Étant au Dix30, le rez-de-chaussée sera occupé par des boutiques et des restaurants ainsi que par le lobby de l'hôtel.

Quant à la portion hébergement et ses 168 chambres, elle sera située dans les neuf derniers étages, sur une superficie de 95 000 pieds carrés.

Alt+ offrira un service de voiturier, le service aux chambres ainsi qu'un gym, ce qui n'est pas le cas de sa bannière Alt, a précisé Julie Tremblay, gestionnaire des relations publiques nationales pour le Groupe Germain Hôtels.

«La différence avec un Alt+, c'est la grandeur des chambres qui seront plus spacieuses, la présence d'une salle d'exercice et de services aux chambres et de voiturier, qui ne sont pas offerts dans les Alt traditionnels. Il y aura aussi des peignoirs et une machine à café Nexpresso dans chaque chambre», a-t-elle indiqué.

Groupe Germain Hôtels est déjà familier avec le Dix30, où un de ses hôtels Alt est en activité depuis une décennie.

«Nous sommes heureux de lancer Alt+, la toute nouvelle bannière de Groupe Germain Hôtels dans l'effervescent Quartier DIX30», a dit pour sa part Christiane Germain, coprésidente de Groupe Germain Hôtels.

«Forts de notre connaissance de ce marché, l'Hôtel Alt+ Quartier Dix30 répondra assurément aux besoins des voyageurs des quatre coins de la province, et même au-delà, grâce à une offre unique alliant chambres spacieuses et de nombreuses commodités», a ajouté la femme d'affaires.

Un nouvel espace vert sera aménagé près de l'édifice, que les promoteurs ont voulu multifonctionnel, a-t-on précisé par communiqué, en fonction du concept urbanistique «Live, Work & Play» («vivre, travailler et s'amuser»).

Cinq hôtels en construction

Le Groupe Germain Hôtels exploite 13 hôtels dans cinq provinces canadiennes avec ses bannières Le Germain et Alt. Elle compte plus de 1800 chambres.

En pleine expansion, l'entreprise familiale ouvrira d'ici 2020 cinq nouveaux établissements à Brossard, Calgary, Saskatoon, Ottawa et St-John, à Terre-Neuve-et-Labrador.