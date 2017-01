Forte dose d'humour pour mousser la vente de son condo

23-01-2017 | 11h37

Une résidente de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, résolu à trouver un acheteur pour son condo, a décidé d'opter pour une annonce humoristique et irrévérencieuse dans le but de faire parler de son «havre de paix».

Sur le site Kijiji, cette femme a coiffé son annonce du titre Dire que j'ai failli finir vieille fille. C'est justement la raison de la vente: ses plans ont changé et elle veut maintenant plus d'espace pour son amoureux, ses chats et elle.

Le couple a déjà déniché son nouveau nid d'amour, une maison avec beaucoup plus de pieds carrés, qui tranche avec le petit 3 ½ dans lequel ils se retrouvent désormais à l'étroit.

Le condo comprend une chambre et une salle de bain. Le prix de vente proposé est de 129 998 $. Il est situé à deux pas d'une gare de train de banlieue, mais aussi d'un McDonald's et d'une SAQ, où elle dit avec humour qu'elle peut respectivement manger ses émotions et noyer sa solitude de «folle aux chats».

L'annonce qui a fait le tour des médias, lundi, s'est répandue comme une traînée de poudre sur plusieurs sites et a eu des échos à la radio.

La principale intéressée, qui voulait créer une annonce virale, n'a donc pas manqué son coup.

Le top 7 accompagnant l'annonce dans le but de séduire un acheteur

1. Yé proche de toute. Pu besoin de char, c'est hipster ça.2. Sinon, t'as un parking juste à toé l'gros.3. Tu peux mettre la salle à manger dans le salon si ça te tente. C'est ça la joie des aires ouvertes.4. T'as tellement de rangement que tu pourrais sous-louer le gros locker dehors pour un futur coloc nain, si t'as besoin d'arrondir tes fins de mois.5. Mais ça t'arrivera pas, parce qu'avec mon condo, tu vas devenir propriétaire pour le prix d'un loyer.6. Le condo vient avec un micro-ondes hotte. C'tu assez hot à ton goût ça?7. #condolove



Photo courtoisie



Photo courtoisie



Photo courtoisie



Photo courtoisie