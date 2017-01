Une propriété de Los Angeles à vendre pour 250 millions $

22-01-2017 | 15h58

BEL AIR, Californie - L'arrivée sur le marché immobilier californien d'une somptueuse propriété affichée à 250 millions $ vient de repousser un peu plus les frontières du luxe et de la démesure.

Bruce Makowsky, magnat de l'immobilier, a dévoilé cette résidence qu'il qualifie lui-même de «chef d'œuvre» avec son héliport, ses cinq bars et ses 17 000 pieds carrés de terrasses.

«Cette propriété a été aménagée pour l'ultime milliardaire qui désire avoir le meilleur de tout ce qu'offre ce monde», a déclaré M. Makowsky dans un communiqué.

À 250 millions $ US, ce promoteur immobilier de résidences luxueuses marque un grand coup avec cette propriété, la plus chère jamais mise en vente, selon lui.

Ce domaine situé à Beverly Hills avait été acheté au prix de 70 millions $ US en 2015, mais les travaux qui ont été effectués ont propulsé sa valeur.

Aujourd'hui, cette résidence de quatre étages comprend une piscine à débordement de 85 pieds conçue en tuiles de verre, une salle de cinéma de 40 places, quatre allées de quilles, 21 salles de bain et 12 suites. On y retrouve aussi, non pas un garage, mais bien un salon de voitures qui compte actuellement des véhicules dont la valeur combinée s'élève à 30 millions $.

Histoire d'enrober ce luxe, des œuvres d'art tapissent les lieux à raison de plus de 100 expositions.

On y retrouve également deux caves à vin et champagne remplies et comprises dans le prix de vente.

La fenestration généreuse s'étend sur une vue panoramique de 270 degrés qui embrasse les montagnes et l'océan pacifique. L'une de ces vues est visible de la salle de massage qui donne sur des cimes de palmiers.

«Des centaines de personnes deviennent de nouveaux milliardaires chaque année et ces milliardaires lorgnent cette enclave très convoitée de la Californie pour tout ce qu'à offrir cet État», a ajouté Bruce Makowsky.