Une décision de la Régie de logement dénoncée

21-01-2017 | 15h37

MONTRÉAL - Les organismes de défense des locataires dénoncent la décision de la Régie du logement d'abandonner la publication sur son site web de l'indice des estimations moyennes d'augmentation de loyer.

Selon les organismes, cet outil était essentiel aux locataires pour juger si une hausse de loyer est abusive ou non.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) s'est dit outré par cette décision, estimant que la Régie cède au lobby des propriétaires.

La Régie rejette cette accusation, précisant qu'elle offre d'autres outils de calcul plus précis.

Vendredi, ce tribunal administratif spécialisé a divulgué les pourcentages applicables pour le calcul des augmentations des loyers en 2017. Pour l'électricité, par exemple, le taux est de 1 % en 2017, comparativement à 2016 (2,4 %).

«Il s'agit d'un grave recul pour les droits des locataires, a indiqué Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ. [Le ministre responsable, Martin Coiteux] a le devoir de ramener la Régie du logement à l'ordre quant à la publication des indices et à la fixation des loyers.»

Le Regroupement promet d'organiser plusieurs actions à travers le Québec, le 2 février prochain, afin de faire pression sur le gouvernement. «Le RCLALQ profitera également de l'occasion pour rappeler la nécessité de se doter d'un contrôle obligatoire et universel des loyers», souligne-t-on.

Du côté du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), on s'explique mal qu'il n'y ait pas eu d'avertissement préalable. «C'est scandaleux», a déclaré Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

«Les indices d'estimation des augmentations reflétaient les modes de chauffage des immeubles et permettaient aux locataires de chiffrer approximativement l'augmentation que leur propriétaire pouvait réclamer au prochain renouvellement de leur bail, même s'il leur fallait ensuite valider l'augmentation demandée en utilisant le formulaire en ligne», dit le FRAPRU.

De son côté, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) a dit accueillir «favorablement la décision de ne dévoiler que les critères de fixation de loyer découlant du règlement, sans les traduire en scénarios fictifs».

Selon elle, ces simulations «conduisaient à des taux qui induisaient en erreur les locataires et les propriétaires et faussaient leur négociation». La Corporation donne l'exemple de l'exclusion des augmentations de taxes foncières «qui donnait comme résultat des taux inférieurs à l'inflation et à la réalité».

Pour autant, les associations de propriétaires sont d'avis que les critères de fixation de loyer sont anormalement bas et demandent à Québec «de corriger ces anomalies».

«Il est temps de moderniser un tribunal administratif engorgé, et non adapté aux réalités du marché», a indiqué Martin Messier, le président de l'Association des propriétaires du Québec (APQ) qui soutient notamment que le parc locatif se détériore dans la province.

«Le blâme est toujours porté sur les propriétaires de logements locatifs, mais selon les méthodes désuètes, les hausses de taxes municipales, scolaires sont transférables à 100 % sur le loyer des locataires. Nous tenons à préciser que de nombreux propriétaires n'augmentent pas leur loyer comme ils auraient le droit, car ils ne veulent pas perdre leurs locataires», souligne l'APQ.