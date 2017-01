Voici la maison la plus chère des États-Unis (vidéo)

20-01-2017 | 14h57

Bruce Makowsky, créateur d'une marque de sacs à main portant son nom, est l'heureux propriétaire d'une demeure d'exception de 11 582 mètres carrés située dans le quartier Bel Air de Los Angeles, en Californie.

À l'intérieur, on retrouve 12 chambres, 21 salles de bain, trois cuisines, un garage comprenant de nombreuses voitures de collection dont la valeur totale est estimée à 30 millions $ US, une piscine à débordement, une piste d'atterrissage pour hélicoptère, une salle où se trouve 200 000 $ US de bonbons, du mobilier de luxe fait sur mesure, une salle de quilles, une salle de cinéma et 130 œuvres d'art.

Pour entretenir tout cela, Bruce Makowsky emploie sept personnes à temps plein.

Ça fait rêver!