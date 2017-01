Condo avec vue sur Montréal à vendre pour 1,25 million $

20-01-2017 | 04h00

Un condo de près de 1500 pieds carrés offrant une vue de choix sur les nouvelles tours du Centre Bell est en vente sur la rue Drummond, à Montréal.

Située au 18e étage d'une tour d'habitation construite en 2006, l'unité à aire ouverte comprend neuf pièces, dont trois chambres et deux salles de bain. Un espace de stationnement dans le garage souterrain est compris dans la vente.

Parmi les petits luxes et commodités de l'immeuble, on retrouve une piscine intérieure, un gym, un spa, une terrasse extérieure commune ainsi qu'un service de sécurité et de voiturier pour les invités.

Les frais de copropriété sont de plus de 13 000 $ par année, alors que les taxes municipales et scolaires annuelles s'élèvent respectivement à 7300 $ et 1600 $.

C'est le courtier immobilier Joseph Montanaro, celui qui tente de vendre l'immense domaine de Céline Dion en Floride, qui s'occupe de ce dossier.