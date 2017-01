Chalets Prestige: des locataires floués en colère

17-01-2017 | 14h56

De nombreux locataires des Chalets Prestige à Piedmont dans les Laurentides se disant floués après leurs vacances des Fêtes gâchées n'ont toujours pas été remboursés.

Pourtant, l'homme d'affaires en cause promet de régler ce dossier depuis plusieurs jours.

TVA Nouvelles a parlé à quelques reprises à Sylvain Berthelet, qui avait promis de rembourser les gens qui n'ont jamais eu accès à ces chalets à la fin du mois de décembre et au début de janvier. Il semble toujours avoir une excuse, disant notamment qu'il doit 32 000 $.

Ce sont 19 familles qui soutiennent avoir été flouées et qui ont décidé de porter plainte à la Sûreté du Québec (SQ).

TVA Nouvelles a rencontré quatre de ces victimes, dont Claudette Pelletier, qui a payé 2000 $, et qui est déçue de la tournure des événements.

«C'était un rêve pour moi, un cadeau que je me faisais avec mes enfants, a expliqué celle qui dit avoir contacté M. Berthelet à de nombreuses reprises.

«Il répond pour me dire qu'il est à l'hôpital parce qu'il y avait eu un accident dans un de ses chalets et que c'était son associée qui était tombée, qu'une rampe avait cassé et qu'elle était paralysée et qu'il ne pouvait plus rien tant que les inspecteurs n'avaient pas posé leurs questions et qu'il ne pouvait plus louer les chalets et qu'il fallait qu'il sorte tout le monde des chalets», a relaté Mme Pelletier.

M. Berthelet dit que le dossier est entre les mains de ses avocats. Toutefois, le cabinet d'avocats en question dit plutôt représenter une compagnie.

Il semble que les chalets que loue Sylvain Berthelet appartiendraient plutôt à Claude Côté, prêtre du Nouveau-Brunswick chez les eudistes. Pour ce qui est de M. Berthelet, sa compagnie aurait été dissoute en 2011 pour non-conformité.

C'est donc ce que tente de comprendre le cabinet d'avocats, mais pendant ce temps, les victimes attendent toujours de se faire dédommager.