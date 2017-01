Céline Dion baisse de nouveau le prix de sa maison de Jupiter Island

Guillaume Picard 13-01-2017 | 10h34

La propriété de Céline Dion à Jupiter Island, en Floride, toujours invendue depuis 2013, vient de subir une nouvelle baisse de prix.

Affichée au départ pour 72,5 millions $ US, elle a eu droit depuis à plusieurs réductions, passant successivement à 62,5 millions $ US puis à 45 millions $ US.

Elle s'affiche maintenant à 38,5 millions $ US - ou 50 millions $ CAN - et c'est le courtier immobilier montréalais Joseph Montanaro, de Sotheby's International Realty, qui représente la célèbre chanteuse québécoise.

L'an dernier, cette dernière avait fait appel à un autre professionnel pour tenter de vendre ce domaine de 23 000 mètres carrés comprenant plus de 400 pieds de plage sur l'océan Atlantique.

Céline Dion est revenue vers M. Montanaro dans l'espoir d'enfin passer à autre chose, elle qui est établie à Las Vegas, au Nevada, où les représentations de son spectacle «Celine» se poursuivent.

«Nous l'avons réduit pour être en phase avec les comparables des ventes récentes à Palm Beach et à Jupiter Island», a expliqué Joseph Montanaro à Canoe.ca.

«Le marché avait diminué autour de Palm Beach et de Jupiter Island, mais deux maisons ont récemment été vendues au-dessus des 30 millions $ US dans le secteur, alors ça augure bien, nous sommes confiants», a-t-il ajouté, en précisant que l'incertitude ayant entouré les élections américaines s'est dissipée ces dernières semaines.



Céline Dion et Julie Snyder en 2010 lors du tournage d’une émission spéciale à la résidence floridienne de Céline Dion et diffusée par la suite à l’antenne de TVA. Photo Archives / Agence QMI

M. Montanaro revient tout juste de Floride, où il a fait visiter la maison de Céline Dion. Il a aussi un courtier associé sur place qui l'aide, car «je ne peux évidemment pas toujours me déplacer», a-t-il indiqué.

«C'est une superbe propriété, unique, un domaine immense. C'est intéressant, car il y a la maison principale et plusieurs pavillons. Jupiter Island, c'est vraiment pour les gens qui cherchent un peu plus de tranquillité », selon M. Montanaro, qui rappelle que Tiger Woods est l'un des célèbres voisins de Céline Dion en Floride.

Le fameux parc aquatique de la propriété a marqué les esprits au Québec, notamment quand Céline Dion et son regretté mari, René Angélil, avaient ouvert leurs portes aux caméras de TVA pour une entrevue avec Julie Snyder.

«Les glissades, quand on les voit en vue aérienne, elles ont l'air immenses, mais elles s'intègrent très bien à l'architecture à la maison», a dit M. Montanaro.

La maison en bref: