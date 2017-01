Condo de 2 étages à vendre près du parc Molson

Cette unité aménagée dans un édifice construit en 2009 est localisée au-dessus de l'épicerie fine Rachelle-Béry, au coin des rues Beaubien et des Écores. Elle comprend deux chambres, une mezzanine de 220 pieds carrés (qui peut servir de troisième chambre, de bureau ou de boudoir) et une salle de bain pour une superficie habitable de 1062 pieds carrés.

Photo Re/Max Harmonie inc.

Le plafond est haut de 16 pieds dans le salon et dans la salle à manger de ce condo situé près du Cinéma Beaubien et du parc Molson, à Montréal.Photo Re/Max Harmonie inc.