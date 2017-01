Les 5 propriétés les plus chères à vendre à Montréal

06-01-2017 | 04h00

Les cinq maisons les plus dispendieuses actuellement sur le marché immobilier de l'île de Montréal se trouvent à L'Île-Bizard et dans la ville liée de Westmount.

11 888 000 $ - L'Île-Bizard



Photo Re/Max 3000 inc.

La plus chère, à 11 888 000 $, est située sur le chemin Dutour de L'Île-Bizard, sur un immense terrain de plus de 400 000 pieds carrés. La demeure aménagée en 2004 compte 32 pièces, dont 14 chambres, sept salles de bain et deux salles d'eau. Neuf garages et l'accès au plan d'eau navigable séduiront les amateurs de moteurs. [Fiche d'inscription]

10 800 000 $ - Westmount



Photo Royal LePage Héritage

La deuxième propriété, construite en 1909, est localisée sur Place Belvedere, à Westmount. Avec un prix affiché de 10 800 000 $, elle comprend 15 pièces, dont sept chambres, six salles de bain et deux salles d'eau. Son terrain est particulièrement vaste, à près de 38 000 pieds carrés, avec piscine et une terrasse format géant. [Fiche d'inscription]

8 388 000 $ - Westmount



Photo Profusion Immobilier inc.

Toujours à Westmount, cette fois sur l'Avenue Sunnyside, on retrouve une maison de 16 pièces (sept chambres, quatre salles de bain et deux salles d'eau) pour 8 388 000 $, laquelle est installée sur un terrain de 39 000 pieds carrés. Sa vue sur la ville est certainement l'un de ses points forts, de même que sa fenestration. [Fiche d'inscription]

8 000 800 $ - Westmount



Photo Profusion Immobilier inc.

Cette fois sur l'Avenue Clarke de Westmount, un manoir de 23 pièces (huit chambres, six salles de bain et deux salles d'eau) datant de 1927 est offert au prix de 8 000 800 $. Encore là, le terrain vaut le détour ainsi que la terrasse depuis laquelle on peut observer la métropole. [Fiche d'inscription]

7,2 millions $ ou 25 000 $ par mois - Westmount



Photo Sotheby’s International Realty Québec

Enfin, retour sur l'Avenue Sunnyside où une maison distinctive est proposée au prix de 7,2 millions $ ou 25 000 $ par mois. Construite en 1915 et installée sur un terrain de 10 650 pieds carrés, elle compte 22 pièces (5 chambres, 7 salles de bain et deux salles d'eau). [Fiche d'inscription]