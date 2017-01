12,4 M$ CAN: Céline Dion met en vente sa maison parisienne

Guillaume Picard 04-01-2017 | 11h45

Le quotidien britannique The Daily Mail a rapporté que Céline Dion vient de mettre en vente sa maison de cinq chambres située dans un quartier cossu de Paris, en France, pour la somme de 9,3 millions $ US (environ 12,4 millions $ CAN).

Quand Céline débarque dans la Ville Lumière, c'est dans le quartier Villa Montmorency qu'elle dépose ses valises.

Située dans le 16e arrondissement, la demeure parisienne de la chanteuse compte quatre étages. En plus des cinq chambres, la propriété dispose de cinq salles de bain/d'eau, d'un cellier, d'un cinéma, d'un spa et d'une salle d'entraînement.

Parmi les voisins de la vedette québécoise, on retrouve plusieurs grandes fortunes de l'Hexagone ainsi que des personnalités connues, dont Mylène Farmer, une autre chanteuse d'origine québécoise.

Céline n'en est pas à ses premières ventes. Elle a réussi l'an dernier à se départir de son château de l'île Gagnon, à Laval, pour 25 millions $.

Pendant ce temps à Jupiter Island

Par contre, sa gigantesque propriété de Jupiter Island, en Floride, figure toujours sur le marché, près de quatre ans après sa mise en vente.

En mai dernier, la diva québécoise demandait 45,5 millions US pour ce domaine de 23 000 mètres carrés. En 2013, Céline et son mari René Angélil, décédé le 14 janvier 2016, l'avaient mis en vente pour 72,5 millions $ US, avant de réviser successivement le prix à 62,5 millions $ US, puis à 45 millions $ US.

Céline vit avec ses trois enfants dans la région de Las Vegas, au Nevada, où elle poursuit les représentations de son spectacle Celine. Les prochaines représentations sont prévues à compter du 17 janvier.

Pour les curieux, les photos exclusives de la maison de Céline Dion à Paris sont disponibles ICI.