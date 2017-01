Carignan: plus de 1 million $ en deçà du coût de construction

/ Photo Re/Max Platine S.MCK inc.

La propriété de 4000 pieds carrés aménagée en 2015 compte 16 pièces, dont cinq chambres, trois salles de bain et une salle d'eau. On y retrouve trois garages, un foyer au bois, un foyer au gaz, un quai pour amarrer son embarcation, un système de géothermie et la domotique.