Village historique cherche propriétaire (photos)

/ Photo Sotheby's International Realty

Situé à Rawdon, dans la région de Lanaudière, le Village Canadiana a été constitué il y a plusieurs décennies par le collectionneur Earl T. Moore et son cousin. Prisé par les studios étrangers et locaux, on y retrouve 45 bâtiments d'époque, dont plusieurs maisons ancestrales. La série Les pays d'en haut y est tournée.