Pour les milléniaux: 4 maisons à vendre pour 250 000 $ à Montréal

Guillaume Picard 22-12-2016 | 14h26

Les milléniaux vont avoir plus de difficulté que les autres à accéder à la propriété avec les nouvelles règles hypothécaires imposées par le gouvernement Trudeau, déjà que la correction historique des prix des maisons et des condos ces dernières années, notamment à Montréal, avaient compliqué la donne pour les premiers acheteurs.

Mais il y a encore de l'espoir avec un peu de magasinage.

Nous vous présentons aujourd'hui quatre propriétés - deux maisons et deux condos - mises en vente pour 250 000 $, ce mois-ci, sur l'île de Montréal.

Parlons d'abord des deux maisons, situées aux deux extrémités de l'île, la première dans le quartier Roxboro, dans l'ouest, et la seconde à Pointe-aux-Trembles, dans l'est. Leur principal avantage, c'est qu'elles sont plus vastes que les condos, dont la superficie habitable est de plus ou moins 600 pieds carrés, mais les deux maisons sont plus éloignées du centre et plus âgées.

C'est donc essentiellement une question de choix entre la localisation et l'espace nécessaire pour être confortable.

Maison 1

La propriété de Roxboro, construite en 1950, dispose de sept pièces, dont trois chambres à coucher et une salle de bain. Elle est munie d'un garage détaché et le sous-sol n'est pas aménagé.



Photo Re/Max Invest. Inc.

La fiche d'inscription se trouve ICI

Maison 2

La demeure de Pointe-aux-Trembles est semblable à la première, exception faite qu'elle est jumelée. Comme l'autre, elle date des années 1950, plus précisément de 1956, proposant sept pièces, dont trois chambres et une salle de bain. Elle n'a pas de garage, mais une piscine chauffée hors terre, et le sous-sol est en partie fini.



Photo Re/Max Cité inc.

La fiche d'inscription se trouve ICI

Condo 1

Le premier condo (596 pieds carrés) est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le quartier Saint-Henri/Petite-Bourgogne. Construit en 2012, il compte cinq pièces, dont une chambre et une salle de bain.



Photo Re/Max Royal (Jordan) inc.

La fiche d'inscription se trouve ICI

Condo 2

Le deuxième condo (622 pieds carrés) est situé dans le même secteur. Aménagé en 2007 dans un concept loft, donc ouvert, il compte trois pièces, dont une chambre à même la pièce principale (salon, salle à manger, cuisine) et une salle de bain. Installé dans le complexe Le quai des éclusiers, l'unité permet l'accès à la piscine.



Photo Sutton Centre Ouest inc.

La fiche d'inscription se trouve ICI