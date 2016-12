Amende de près de 1 million $ à la firme immobilière Tidan

22-12-2016 | 09h21

Une amende de près de 1 million $ a été infligée par Environnement Canada au Groupe Tidan, une firme immobilière de Montréal, en raison de sa gestion déficiente d'équipements électriques contaminés par des biphényles polychlorés (BPC), des produits chimiques industriels.

Selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Tidan Inc., et sept entreprises affiliées ont plaidé coupables à 52 chefs d'accusation. Elles ont ainsi été condamnées à une peine de 975 000 $ pour avoir contrevenu à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et à son Règlement sur les BPC.

C'est une amende record, a souligné Stéphan Dinel, directeur régional, Direction de l'application de la loi en environnement à ECCC. Le précédent record de 765 000 $ a été infligé à La Baie pour avoir rejeté de grandes quantités de BPC dans l'environnement en 2011.

L'enquête du ministère s'est amorcée en 2011 au siège social de Tidan, sur la rue Sherbrooke Ouest.

Elle «a permis de démontrer que le Groupe Tidan n'a pas suivi les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement émis par les agents d'application de la loi et respecté ses obligations liées à l'utilisation, l'entreposage et l'élimination de différents équipements électriques contenant des BPC», peut-on lire dans le communiqué.

«De plus, le Groupe Tidan n'a pas fait parvenir les rapports concernant l'utilisation et l'entreposage de ses équipements électriques au ministère», lit-on également.

Amende versée au Fonds pour dommages de l'environnement

ECCC a également fait savoir que le montant de l'amende sera versé au Fonds pour dommages à l'environnement (FDE), qui permet d'investir les fonds provenant des amendes, des ordonnances de la cour et des règlements volontaires dans des projets prioritaires qui seront avantageux pour le milieu naturel.

Créé en 1970, Tidan Inc. gère avec ses groupes affiliés un parc immobilier très divers comprenant notamment cinq immeubles commerciaux au centre-ville de Montréal, dont l'édifice Tidan de 23 étages et l'Hôtel Mont-Gabriel, dans les Laurentides.