Le château en bois rond de Paolo Catania réduit (photos)

Guillaume Picard 21-12-2016 | 04h00

La propriété de 21 pièces de Paulo Catania située au mont Olympia, à Piedmont, dans les Laurentides, qui est à vendre depuis le printemps dernier, affiche un prix réduit en cette fin d'année.

Offert pour 7 millions $ en avril, le château de bois rond de l'entrepreneur en construction qui a témoigné à la commission Charbonneau est désormais en vente pour 5,9 millions $.

Comprenant 10 chambres, six salles de bain, deux salles d'eau, une piscine, plusieurs terrasses et un garage quadruple, la demeure sur trois niveaux est pratiquement une œuvre d'art, clin d'œil à la maison en bois rond typiquement québécoise.

On y retrouve aussi un spa, un court de tennis et même un espace pouvant éventuellement accueillir un héliport. En plus du chauffage électrique et au gaz naturel, la maison dispose d'un système de géothermie.

C'est la courtière immobilière Marie-Yvonne Paint de Royal LePage Héritage qui représente le vendeur. La fiche d'inscription se trouve ICI.