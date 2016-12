Un domaine de Bel Air en vente pour 85 millions $ US (photos)

Guillaume Picard 20-12-2016 | 13h03

L'immense propriété californienne construite en 2006 par l'investisseur immobilier Mohamed Hadid vient d'être mise en vente pour 85 millions $ US dans le chic quartier de Bel Air, à Los Angeles.

Mohamed Hadid l'avait vendue en 2010 pour la somme de 50 millions $ US, mais y habite toujours, car les acheteurs lui ont laissé y vivre ces six dernières années, selon le site spécialisé The Real Deal. Le riche homme d'affaires doit maintenant envisager de se reloger dans un autre... château.

Mohamed Hadid, 68 ans, est le père de la mannequin de renommée internationale Gigi Hadid, âgée de 21 ans.

Le domaine au luxe époustouflant est baptisé Le belvédère, puisqu'il offre une vue imprenable sur les gratte-ciel de LA. Il a nécessité 1000 travailleurs pendant ses travaux de construction, dont des ouvriers spécialisés venus du Maroc, du Mexique, d'Italie, de Chine et de Russie, selon les renseignements fournis par les courtières immobilières Joyce Rey et Stacy Gottula.

La maison de plus de 35 000 pieds carrés - dans laquelle on peut facilement se perdre ou même éviter ses proches, au besoin! -, est installée sur un terrain de 2,2 acres. Elle compte 10 chambres, plusieurs foyers, une cave à vin où l'on peut se sustenter ainsi qu'un immense jardin clôturé et sécurisé, muni d'une superbe piscine.

