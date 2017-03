La dette des Québécois continue d'augmenter

15-03-2017 | 12h24

Les dettes des Québécois ont continué à croître en 2016 selon un rapport d'Equifax Canada portant sur les tendances du crédit national à la consommation.

L'an dernier, la dette moyenne des Québécois, sans compter les hypothèques, s'élevait à 18 618 $, en hausse de 3 % sur 12 mois.

Le rapport d'Equifax Canada publié mercredi montre que seuls les Manitobains avaient une dette plus petite que les Québécois l'an dernier, à 18 421 $.

En contrepartie, c'est en Alberta que les consommateurs étaient les plus lourdement endettés, avec un passif de 27 989 $.

Ils étaient suivis des Saskatchewanais (24 566 $) et des Terre-Neuviens (23 523 $), deux autres provinces dont l'économie est orientée sur le pétrole.

La moyenne canadienne atteignait 22 113 $.

Selon les chiffres d'Equifax Canada, le total des dettes personnelles des Canadiens, incluant les hypothèques, se chiffrait en 2016 à 1718 milliards $, soit une croissance de 6 % par rapport au dernier trimestre de 2015.

Le document précise que si «la majorité des consommateurs diminuent leurs dettes (46 %), ceux qui l'augmentent encore (37 %) ajoutent en moyenne de plus importants montants».

Ce sont les prêts automobiles et les prêts à tempérament, lesquels servent à regrouper différentes dettes, qui ont enregistré les hausses les plus notables sur un an en 2016, respectivement à 7,9 % et à 7,8 %.

Le groupe des aînés est celui qui a vu ses dettes croître le plus fortement au pays, avec un bond de 6,1 % à 15 244 $. Ce sont toutefois les 46-55 ans qui ont accumulé le passif le plus étouffant, à 32 654 $ en moyenne. Les hypothèques n'ont pas été considérées dans ces chiffres.

L'Alberta domine l'endettement

En ventilant les données par villes, Montréal s'en tire mieux que toutes les régions recensées avec une dette moyenne de 17 124 $ par citoyen.

On constate que c'est à Fort McMurray en Alberta - où a eu lieu l'immense brasier en 2016 -, que les citoyens ont accumulé le plus de dettes avec une moyenne de 37 739 $. Les habitants de Calgary et d'Edmonton suivent.