Un nouveau logiciel gratuit pour ses impôts

23-01-2017 | 14h33

Intuit Canada, la compagnie qui est derrière les logiciels ImpôtRapide, veut conquérir les jeunes et autres contribuables branchés en offrant une nouvelle version gratuite de son produit vedette.

Cette mouture accessible en ligne s'adresse surtout aux gens ayant une déclaration de revenus somme toute assez simple à faire parvenir aux gouvernements.

«On veut rejoindre les jeunes pour qu'ils apprennent à comprendre l'impôt. C'est important, car éventuellement ils auront une famille et des frais médicaux, par exemple», a dit Julie Thibodeau, analyste senior en fiscalité d'ImpôtRapide en entrevue avec Canoe.ca.

«Pour les déclarations plus élaborées, il est préférable d'opter pour une solution plus complète, incluant un outil qui guide les utilisateurs», a ajouté Mme Thibodeau.

Lancée l'an dernier au Canada anglais, la version gratuite arrive enfin au Québec dans la langue de Molière.

La déclaration de revenus peut être remplie sur son ordinateur, son téléphone intelligent ou sa tablette. Et la beauté de la technologie, c'est que si l'utilisateur doit prendre une pause pour une raison ou une autre, il pourra reprendre là où il était rendu sur le support de son choix, à savoir son ordinateur, son téléphone ou sa tablette.

Les autres versions sont moins coûteuses que la plupart des frais que demanderont les comptables.

Sur le site d'ImpôtRapide, il est possible de rapidement évaluer quelle version est la plus appropriée à sa situation.

Des changements

Plusieurs changements ont été apportés aux déclarations de revenus.

Au fédéral, la nouvelle Allocation canadienne pour enfants est la principale nouveauté, alors qu'au Québec, le gouvernement Couillard propose le crédit d'impôt RénoVert pour les années d'imposition 2016 et 2017. Ce crédit pour la rénovation écoresponsable correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles excédant 2500 $ et qui auront été réalisés entre le 17 mars 2016 et le 1er octobre 2017. Les ententes doivent avoir été conclues avant le 1er avril prochain.