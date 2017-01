Les Québécois, deuxième plus imposés au monde

Martine Turenne 13-01-2017 | 14h54

Hormis le Danemark, le Québec est l'endroit au monde qui utilise le plus l'impôt sur le revenu pour garnir ses coffres. On peut parler d'une véritable dépendance, dit Luc Godbout, titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université Sherbrooke.

La Chaire vient de publier son Bilan de la fiscalité au Québec, édition 2017.

«Avec cette deuxième place mondiale, on peut dire que le Québec a vraiment tendance à surutiliser l'impôt sur le revenu en proportion de son PIB», a dit Luc Godbout.

Cependant, si on prend l'ensemble des taxes et impôts que payent les Québécois (incluant les taxes à la consommation, foncières, scolaires, et les cotisations prélevées par divers régimes sociaux) le Québec baisse de rang dans le palmarès: «la province a un résultat élevé, 37,6 %, mais elle se situe au 11e rang, sur 35 pays, lorsqu'on prend le poids de tous les prélèvements», a indiqué Luc Godbout.

La moyenne des pays de l'OCDE est de 34,3 % et celle du Canada, sans le Québec, est de 29,7 %.

Le pays le moins taxé et imposé est le Mexique, à 17,4 %, et le plus, le Damemark, à 46,6 %.

Nos voisins américains ont pour leur part un taux de 26,4 %.

Moins de taxes

À près de 15 %, les taxes à la consommation sont en effet moins élevées au Québec que dans bien des pays européens.

«Le Québec est au neuvième rang des endroits où cette taxe est la plus faible. On est donc parmi ceux qui l'utilisent le moins. À cet égard, le Québec se rapproche des pourcentages nord-américains, alors qu'avec son taux d'imposition il est dans le camp des Européens», a dit Luc Godbout.

Il y a donc une nette préférence au Québec, mais aussi ailleurs en Amérique du Nord, à préférer le prélèvement sur le revenu plutôt que sur la consommation. «A priori, a dit M. Godbout, cela tient davantage compte de la capacité de payer des gens. Mais quand on est deuxième au monde parmi les plus imposés, ça a peut-être pour effet d'inciter les gens à moins travailler.»

Même les pauvres payent plus d'impôt au Québec qu'ailleurs

Même les Québécois aux revenus modestes ont des taux d'imposition supérieurs à ceux des autres provinces canadiennes et des États-Unis.

«Le poids de l'impôt est important pour les moins nantis aussi», a mentionné Luc Godbout.

Et les Québécois ne font pas des salaires exorbitants, loin de là: 75 % d'entre eux déclarent un revenu sous la barre du 50 000 $ annuellement, et plus d'un tiers, moins de 20 000 $. À l'autre bout du spectre, 6 % des contribuables ont déclaré un revenu supérieur à 100 000 $.

«Les deux tiers des contribuables québécois gagnent le quart des revenus, et payent 8,8 % du total de la facture des impôts, a dit Luc Godbout. Les 20 % les plus riches, les 59 000 $ et plus, gagnent la moitié de l'ensemble des revenus, mais payent 70 % de l'impôt de la province. À eux seuls, les 1 % les plus riches payent 17 % de la facture.»

Les entreprises payent également beaucoup d'impôt

Pour ce qui est de la fiscalité des entreprises canadiennes, le Canada se classe au cinquième rang, sur 35, des pays où le taux d'imposition est le plus élevé.

«C'est un poids important, a indiqué Luc Godbout, mais il est en dessous du sommet des années 2000.»