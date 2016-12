Les Canadiens travaillent plus pour se payer des vacances

Martine Turenne 20-12-2016 | 16h20

Et il ne s'agit pas d'un peu de préparation ou de rattrapage dans leurs tâches. En fait, ils travailleraient une demi-semaine... pour prendre une semaine.

Selon le sondage réalisé pour la firme de gestion de capital humain ADP auprès de 1554 personnes, les Canadiens susceptibles de faire des heures supplémentaires (75 % des répondants) reliées à une semaine de vacances finissent par faire 10 heures supplémentaires en moyenne avant les vacances, et 11 heures après, soit 21 heures supplémentaires.

Mais la différence entre le Québec et le reste du Canada est abyssale dans ce sondage: la moitié des travailleurs québécois (53 %) sont susceptibles de faire des heures supplémentaires avant et après leurs vacances, contre 82 % (avant) et 79 % (après) dans le reste du Canada.

Et 23 % des Québécois indiquent qu'il est vraiment peu probable que cela se produise, contre seulement 5 % dans le reste du Canada.

«Les Québécois ont cette fameuse joie de vivre et ça doit y être pour quelque chose», a dit Elvira Ciambella, vice-présidente, chez ADP Canada.

«Sur le plan historique, les Québécois, comme les Européens, abordent la question des vacances de manière plus saine et équilibrée que dans le reste du Canada», a-t-elle poursuivi.

Les Canadiens de l'Ouest (90%) sont par ailleurs les plus susceptibles de faire des heures supplémentaires.

Pas étonnant, estime Elvira Ciambella, que certains Canadiens choisissent simplement de continuer à travailler plutôt que de se surcharger de boulot avant et après leurs vacances. «De nombreux Canadiens sont réticents à prendre des vacances, car ils ne se sentent pas entièrement reposés lorsqu'ils le font», a-t-elle dit.

Une étude récente a révélé qu'il reste trois jours de vacances inutilisés en moyenne dans la banque des Canadiens, ce qui représente près de 31 millions de jours de vacances non utilisés cette année seulement.

Changer les mentalités

Dans certains milieux, la culture du travail impose une surcharge des tâches, a indiqué Mme Ciambella.

«Si les vacances sont considérées comme un avantage indirect ou un manque d'engagement, les employés peuvent se sentir obligés de compenser en faisant des heures supplémentaires avant ou après leurs quelques jours de congé. Les gestionnaires devraient s'assurer que leurs employés prennent tous leurs jours de congé et donner l'exemple en prenant leurs vacances eux aussi»

Et pour que les employés partent en vacances sans inquiétudes, l'entreprise doit prévoir non seulement une bonne coordination avec le reste de l'équipe, mais aussi, un remplaçant pour reprendre les heures.

«En bout de ligne, c'est faisable si tout le monde s'y met, a dit Elvira Ciambella. La santé et les avantages commerciaux liés à des employés bien reposés sont des éléments trop importants pour être ignorés.»