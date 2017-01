Changer d'emploi plutôt que prendre sa retraite?

30-01-2017 | 04h00

Le chiffre surprend: 17,5% des Québécois envisagent de changer d'emploi plutôt que de prendre sa retraite.

Cette donnée vient d'un sondage mené l'an dernier par Retraite Québec, dont une des responsabilités est de favoriser l'autonomie financière à la retraite des Québécois.

Mais d'où vient ce choix surprenant d'un très grand nombre de travailleurs? En sondant la population, Retraite Québec a découvert l'an dernier qu'environ 59 % des Québécois souhaiteraient se retirer progressivement du marché du travail, et que plus d'une personne sur cinq (22 %) pense s'en retirer définitivement.

De plus, les travailleurs autonomes sont moins enclins à privilégier un retrait définitif du marché du travail (6 %). Enfin, au lieu de prendre leur retraite, un nombre significatif de Québécois (17,5%) préfère changer d'emploi. C'est donc presque un Québécois sur cinq qui envisage sciemment de repousser sa retraite à plus tard de cette manière.

Travailler encore plus vieux

Pourquoi repousser sa retraite? Parce qu'on ne sait pas meubler ses journées après avoir quitté le marché du travail? Parce qu'on veut occuper un emploi à temps partiel pour se sentir moins isolé? Parce qu'on n'a pas les moyens de cesser de travailler?



On le sait, le meilleur moyen d'assurer une retraite confortable, c'est d'accumuler de l'épargne lorsqu'on est sur le marché du travail. Et le plus jeune possible. Mais, selon Retraite Québec, près du tiers de la population visée (30 %) mentionne qu'elle ne peut épargner, puisqu'il ne lui reste plus d'argent après avoir payé ses dépenses courantes.

On signale aussi que les gens moins nantis (51 %), moins scolarisés (42 %) et les locataires (48 %) sont les moins sensibilisés à la planification financière de la retraite.

Presque le quart des Québécois (23%) sont carrément insouciants, car ils sont en accord avec l'affirmation suivante : «Vous préférez vivre sans vous préoccuper de l'avenir, car il y a trop d'éléments incontrôlables qui entrent en jeu dans la planification de la retraite.»

Pire: selon plus du tiers de la population (35 %), «il est plus important de profiter de la vie maintenant que d'épargner pour l'avenir.» Plus d'un Québécois sur cinq a donc un petit côté cigale: Jean de La Fontaine aurait honte!

Il faut dire qu'un Québécois sur cinq est dépourvu face aux questions financières et justifie ainsi son manque de préparation: près de 21 % des personnes ne savent pas quelle somme économiser pour se procurer un revenu suffisant et 19 % ne connaissent pas les outils nécessaires.

Quand prend-on sa retraite?

C'est connu, les Québécois sont parmi ceux qui prennent leur retraite le plus tôt au pays. Le sondage le confirme d'ailleurs: «Environ 35 % des Québécois âgés de 35 à 49 ans qui ont un revenu personnel supérieur à 25 000 $ pensent prendre leur retraite à 60 ans ou avant, alors qu'environ 34 % de la population visée envisage de se retirer du marché du travail entre 61 et 65 ans.» Retraite Québec ajoute toutefois que presque un travailleur sur quatre (23 %) pense prolonger sa carrière au-delà de 65 ans.

Fait à souligner: environ 7 % de la population visée dit ne pas savoir à quel âge elle arrêtera ddéfinitivement de travailler.

Retraite Québec précise que l'âge moyen prévu pour prendre la retraite est estimé à 64 ans. Cet âge est demeuré stable depuis 2012.

Méthodologie

Retraite Québec a interrogé 3614 travailleurs Québécois âgés de 35 à 49 ans dont le revenu annuel personnel était supérieur à 25 000 $ en 2015, et qui étaient cotisants au Régime de rentes du Québec. L'échantillon a été découpé de façon proportionnelle selon les régions, l'âge et le sexe. Le taux de réponse fut de 29%. La marge d'erreur maximale est estimée à 3,1 % pour un seuil de confiance de 95 %.

Quelques chiffres tirés du sondage

94 % de la population visée dit pouvoir compter sur des revenus en provenance des gouvernements.

69 %, sur un régime de retraite d'employeur.

76 %, sur de l'épargne enregistrée dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

60 %, sur de l'épargne personnelle non enregistrée.

47 % des Québécois visés pensent épargner suffisamment pour la retraite.

81 % épargnent chaque année pour la retraite, 86 % disent avoir épargné au moins une fois au cours des trois dernières années et 94 % pensent le faire au moins une fois au cours des trois prochaines années.

72 % préfèrent rembourser leurs dettes plutôt que mettre de l'argent de côté en vue de la retraite.

80 % disent qu'il est important pour eux de maintenir leur niveau de vie à la retraite.

Vous pouvez aussi visiter le site Web de Retraite Québec ou utiliser l'outil de calcul SimulR, conçu pour présenter un portrait concret de vos revenus à la retraite.