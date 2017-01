Les 3 pièges à éviter quand on planifie sa retraite

Frédéric Lizotte, Blogueur et porte-parole à Retraite Québec 30-01-2017 | 04h00

La période des REER bat son plein et plusieurs d'entre nous profitent de cette période pour planifier financièrement notre retraite. On fait des calculs, on cotise à un REER et hop! l'affaire est réglée. Ah! Si c'était si simple...

Quand on planifie sa retraite, avouons-le, on est un peu paresseux. On y va avec des « à-peu-près » et des « ça devrait me donner... ». Des travers, on en a, mais voici 3 pièges à éviter quand on planifie sa retraite.

1. Ne pas tenir compte de l'âge auquel on peut commencer à recevoir une prestation de retraite

Si je vous demandais à quel âge vous voulez prendre votre retraite, je suis prêt à parier que vous ne pensez pas aux sources de revenu disponibles à cet âge. Pourtant, c'est un renseignement crucial!

La plupart des Québécois et Québécoises pensent prendre leur retraite entre 60 et 65 ans. Saviez-vous que, durant cette période, vous pouvez recevoir une rente du Régime de rentes du Québec (RRQ), mais que le reste de vos revenus doit provenir d'une rente d'un régime de retraite privé ainsi que de vos épargnes personnelles?

C'est un pensez-y-bien! D'abord, parce que cette décision est irréversible. Ensuite, parce que lorsque vous commencez tôt à retirer des sommes des régimes de retraite, que ce soit du RRQ ou de votre régime privé, votre rente est généralement moins élevée. Pourtant, ces sommes, en plus des épargnes personnelles accumulées, doivent être suffisantes pour maintenir votre niveau de vie jusqu'à votre décès.

2. Surestimer les sommes que l'on peut recevoir des régimes publics

Le Régime de rentes du Québec remplace environ 25 % des revenus sur lesquels vous aurez cotisé. Hum! j'en vois plusieurs faire le calcul mental suivant : je gagne 60 000 $, ça devrait me donner... 15 000 $. Eh bien, c'est FAUX!

Pourquoi? Parce qu'il existe un maximum des revenus sur lesquels vous pouvez cotiser. En 2017, ce montant est de 55 300$. Donc, la rente de retraite maximale à 65 ans est d'environ 13 500 $. De plus, il est peu probable que vous ayez cotisé toute votre vie au maximum des revenus. Enfin, comme la plupart des gens pensent prendre leur retraite AVANT 65 ans, la rente pourrait être réduite jusqu'à 36 % du montant prévu à 65 ans. Dans ce cas-ci, à 60 ans, la rente s'élèverait à environ 8 500 $.

Qu'en est-il du programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse? Le montant de base lorsque vous serez admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse est d'environ 7 000 $ par personne. Il existe aussi le supplément de revenu garanti, mais pour y avoir droit, votre revenu familial ne doit pas dépasser 42 000 $.

3. Penser qu'on a la vie devant soi

On l'entend partout : épargner tôt c'est payant. Même si vous n'êtes plus capable de l'entendre, ça demeure vrai. Il est important d'accumuler des sommes en vue de la retraite le plus tôt possible, et ce, pour 2 raisons.

D'abord, plus on épargne tôt, plus on accumule capital et intérêts. Ensuite, et cela on l'oublie souvent, la vie peut nous réserver de mauvaises surprises. Pensez-y. Il est bon d'avoir de l'épargne-retraite si vous avez à vous retirer du travail plus tôt que prévu parce que votre santé ne vous permet plus de travailler. Commencer tôt à épargner permet aussi de compenser les années où il vous est impossible de le faire (en cas de perte d'emploi par exemple).

Vous pouvez aussi visiter le site Web de Retraite Québec ou utiliser l'outil de calcul SimulR, conçu pour présenter un portrait concret de vos revenus à la retraite.