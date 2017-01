Frédéric Lizotte, Blogueur et porte-parole à Retraite Québec 30-01-2017 | 04h00

Dans un passé pas si lointain, on prenait notre retraite complètement vers l'âge de 65 ans et on restait à la retraite jusqu'au décès. C'était en quelque sorte la normalité; un passage obligé. Depuis, notre conception de la retraite a beaucoup changé. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, on se rend compte que 20 ans de retraite, c'est long! Non seulement faut-il prévoir des épargnes en conséquence, mais aussi faut-il penser à des activités pour meubler nos journées.

Si certaines personnes décident de prendre une retraite complète à partir de 60 ans, d'autres préfèrent y aller progressivement ou la retarder de quelques années. Peu importe votre choix, plusieurs options s'offrent à vous. C'est ce que j'appelle la « retraite à la carte »! Mais avouons-le, ça peut être difficile de s'y retrouver.

J'arrête ou je continue?

Si autrefois le mot retraite voulait dire « arrêt de travail », c'est tout à fait différent aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez choisir de vous retirer progressivement du travail ou encore de travailler plus longtemps, avec les bénéfices qui s'y rattachent. Entre le rêve d'une « liberté 55 » et devoir attendre à 65 ans, la retraite progressive peut être un compromis intéressant.

Le Régime de rentes du Québec a aussi prévu une nouvelle option intéressante. En effet, vous pouvez demander votre rente de retraite du Régime dès 60 ans tout en continuant de travailler. Vous continuez alors de cotiser au Régime, mais vous bonifiez aussi votre rente.

3 trucs pour éviter les surprises

Tout cela est bien beau, mais quand vient le temps d'établir une stratégie de retraite et d'épargner en conséquence, ça devient un peu compliqué. Je vous propose donc 3 trucs pour vous éviter de mauvaises surprises à la retraite.

1. Prévoyez plus d'épargne.

Plus la retraite est loin, plus il est difficile de savoir si une retraite définitive ou progressive est l'option qui vous convient. Comme l'option « retraite complète » demande que vous ayez plus d'épargne, économisez en ce sens. Dans le pire des cas, vous aurez les sommes nécessaires pour votre retraite, dans le meilleur, vous aurez plus d'argent dans vos poches.

2. Faites vos calculs régulièrement et réfléchissez plus souvent à votre retraite.

La retraite est un projet comme un autre. Oui, je vous l'accorde, la planifier est beaucoup moins sexy que de planifier un voyage dans le sud. Mais, plus vous y réfléchissez souvent, plus votre épargne sera adéquate. Vous aurez alors une retraite à la hauteur de vos attentes.



3. Consultez un planificateur financier.

Un spécialiste en finance, il n'y a rien de mieux pour vous aider! Des outils de calcul sont fort utiles, mais ils ne remplaceront jamais un planificateur financier. Celui-ci vous aidera à établir une stratégie qui vous convient, selon votre propre situation.

Finalement, la grande difficulté quand vient le temps de planifier sa retraite, c'est de savoir ce que l'on veut à la retraite. Plus il y a d'options disponibles, plus l'exercice est difficile. Toutefois, l'effort que vous consacrez à planifier financièrement votre retraite en vaut la peine.

Vous pouvez aussi visiter le site Web de Retraite Québec ou utiliser l'outil de calcul SimulR, conçu pour présenter un portrait concret de vos revenus à la retraite.