L'importance d'épargner tôt

Stéphane Desjardins - Chroniqueur financier 13-02-2017 | 04h00

Épargner tôt dans sa vie - Plus on épargne tôt dans la vie, moins ça fait mal

Vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine? Vous êtes tannés de vous faire dire d'épargner immédiatement parce que c'est payant? Vous avez d'autres priorités que la lointaine, très lointaine retraite? Payer ses dettes d'étude, faire ce fameux voyage en Amérique du Sud, se marier, avoir une auto, une maison, un enfant, jouer à Pokémon Go...

Et puis, vous arrivez à peine à joindre les deux bouts, alors, la retraite...

Mais il est possible d'épargner pour sa retraite pratiquement sans qu'il n'y paraisse. Oui, on peut mettre de l'argent de côté, beaucoup d'argent, sans affecter son train de vie. Sans menacer tous ces projets évoqués précédemment.

On appelle cela l'épargne systématique

Le principe est simple: vous mettez de côté une petite somme chaque semaine, pendant dix, vingt, trente, quarante ans. Jusqu'à votre retraite. On parle ici de 20$, 30$ ou 50$. Vous instaurez un virement automatique depuis le compte bancaire où votre employeur dépose votre paie, vers un compte d'épargne, préférablement un véhicule de placement où il est très difficile d'effectuer des retraits. Un REER par exemple.

Simple comme bonjour

En fait, n'importe quel conseiller financier d'une institution financière ou indépendante peut vous aider à instaurer cet outil d'épargne simple, efficace et... payant. Très payant.

Il s'agit simplement de choisir le véhicule de placement et le produit financier, selon votre tolérance au risque. Votre conseiller financier mesurera cette tolérance, il vous aidera à sélectionner le produit financier approprié (fonds commun de placement, fonds négocié en Bourse, etc.) et le véhicule de placement de votre choix (fort probablement votre REER ou CELI) en fonction de vos revenus, pour minimiser votre impôt, et ce sera tout.

En quelques semaines, vous aurez acquis une discipline de l'épargne sans presque vous en rendre compte. Pour le reste de votre vie. C'est l'équivalent de financer un meuble. Sauf que le meuble, c'est une belle retraite confortable.

Des chiffres qui en disent beaucoup

Qu'est-ce que ça rapporte, disons, investir dans votre REER une somme de 1500$ par année à partir de 25 ans, sur une trentaine d'années?

Comme cet argent fructifie à l'abri de l'impôt (puisqu'il est dans votre REER), avec un rendement réel annuel moyen de 5%, on parle d'une somme accumulée de 104 641$ à 55 ans.

Si vous attendez d'épargner la même somme (45 000$) au début de la quarantaine, en cotissant 3000$ par année avec le même rendement réel annuel moyen, vous aurez une cagnotte de 67 972$ à 55 ans.

Évidemment, vaut mieux discuter de ces questions avec un professionnel, comme un planificateur ou un conseiller financier.

Vous pouvez aussi visiter le site Web de Retraite Québec ou utiliser l'outil de calcul SimulR, conçu pour présenter un portrait concret de vos revenus à la retraite.