La retraite progressive... qu'est-ce que c'est ?

Stéphane Desjardins - Chroniqueur financier 06-02-2017 | 04h00

Pour les travailleurs de 55 ans et plus désirant quitter graduellement le marché du travail, la retraite progressive pourrait être la solution idéale.

En quoi consiste-t-elle ? En plus de vous offrir de combiner votre vie active à davantage de temps libres, vous pourriez continuer à cotiser à votre régime de retraite tout en recevant des prestations partielles de celui-ci.

Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie de main-d'œuvre, plusieurs entreprises accueillent favorablement la retraite progressive pour leurs employés. Celle-ci leur permet également de bénéficier de votre expérience et savoir-faire.

Qui peut profiter de la retraite progressive ?

Les travailleurs de 55 ans et plus cotisant à un régime de retraite qui prévoit une telle mesure peuvent être admissibles à cette période de transition. Bien sûr, vous devrez en parler au préalable avec votre employeur afin de savoir si une telle démarche est possible au sein de l'entreprise.

D'abord, la rémunération et le temps de travail seront à discuter avec votre patron. Ce dernier doit s'assurer que votre nouveau régime de vie est compatible avec le service de paie.

Comment savoir si la retraite progressive vous convient ?

Il faut évaluer vos besoins. Deux aspects sont à observer : l'organisation du temps et les revenus.

1. L'organisation du temps

Tout dépendant, des exigences et contraintes de votre employeur et de vos fonctions, il existe plusieurs façons de concevoir le travail à temps partiel. Il en viendra à vous de trouver un terrain d'entente avec l'organisation afin de répondre aux besoins des deux parties. Il peut aussi avoir lieu de revoir votre description de tâches.

Dans bien des cas, le nombre d'heures se situe à environ 24 heures par semaine. Parfois, vous pouvez aussi opter pour la possibilité de profiter de plus longues vacances.

Si vous affectionnez particulièrement votre routine hebdomadaire et l'aspect social lié à votre emploi, poursuivre avec la semaine de 5 jours peut s'avérer une option fort intéressante. Cependant, si vous désirez bénéficier de plus de temps pour voyager ou vous consacrer à un projet qui vous est cher, les semaines réduites sont à considérer.

Le choix vous appartient, mais il peut être éclairant d'en discuter avec vos proches ou de demander conseil à ceux qui jouissent déjà d'une retraite progressive.

2. L'aspect financier

Dans le cas d'une retraite progressive entamée entre 55 et 59 ans, vos revenus proviendront de la paie de votre employeur et des allocations partielles de votre régime de pension. Dès l'âge de 60 ans, la rente du Régime de rentes du Québec pourra s'y ajouter si vous le demandez.

Prenons le cas d'une personne de 55 ans avec un salaire annuel de 45 000 $ qui réduirait de 40 % ses heures de travail jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui établirait son revenu d'emploi à 27 000 $. Supposons également qu'elle soit admissible à une rente de pension de 30 000 $.

Pour les 5 premières années, elle obtiendrait un salaire de 27 000 $ ainsi que 18 000 $ provenant de son régime de pension (60 % de 30 000), pour une somme de 45 000 $. À partir de 60 ans, la rente du Régime de rentes du Québec viendrait s'ajouter à ce montant.

Tout comme la retraite complète, la retraite progressive peut entrainer une réduction de certains coûts normalement liés au travail. Par exemple, si une portion considérable de votre budget est allouée au transport, une semaine réduite à 3 jours pourrait offrir des économies substantielles en ce sens. Quoique moins tangible, épargner maints bouchons de circulation et autres imprévus liés aux déplacements est un aspect non négligeable.

Il vous faudra donc établir un budget en fonction de votre nouveau style de vie. Si une diminution de votre temps alloué au travail n'entraine pas d'économies pour vous, il sera important de maintenir des revenus similaires à ceux que vous avez présentement. Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, cela peut être possible.

Puisque plusieurs conditions et facteurs entrent en ligne de compte, un planificateur financier pourra vous conseiller pour mieux prévoir cette période de transition. Avant même d'en discuter avec un professionnel de la finance, vous pouvez aussi consulter le site de Retraite Québec. De nombreuses informations vous permettront de faire un choix éclairé en matière de retraite progressive.

À vous de voir après toutes ces évaluations si la retraite progressive convient à votre profil de futur retraité.

Vous pouvez aussi visiter le site Web de Retraite Québec ou utiliser l'outil de calcul SimulR, conçu pour présenter un portrait concret de vos revenus à la retraite.